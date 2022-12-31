Здоров'я та краса

Як самостійно накрутити волосся вирівнювачем та не спалити пасма: покрокова інструкція

Олена Яковлєва, редакторка сайту 31 Грудня 2022, 09:00
Як накрутити волосся вирівнювачем: способи та лайфхаки
Фото: Pexels

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