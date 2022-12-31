Як самостійно накрутити волосся вирівнювачем та не спалити пасма: покрокова інструкція

Багато жінок вважають, що вирівнювачем волосся можна лише безпосередньо розпрямляти локони.
Хоч назва цього пристрою говорить сама за себе, є кілька лайфхаків, користуючись якими ти зробиш чудові та грайливі завиті пасма.
Читай, які вирівнювачі підходять для завивання волосся та як легко й безпечно зробити локони мрії.
Якщо тобі потрібно завити лише кінчики волосся, то загалом можна взяти будь-який вирівнювач. Однак якщо ти хочеш зробити повноцінні кучері на всю довжину пасма, то краще обрати випрямляч із заокругленими пластинами від двох до п’яти сантиметрів.
У такому разі ти зможеш укласти як короткі, так і середні й довгі локони. Перукарі радять купувати моделі з керамічним або тефлоновим напиленням. Адже такі пристрої не електризують волосся та ощадливо працюють з локонами.
Завчасно підготуй ці речі перед накрученням локонів:
Взимку ходити з мокрим волоссям може бути небезпечно, адже є ризик застудити голову. Однак що робити, коли в будинку вимкнули електроенергію й фен не працює?
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