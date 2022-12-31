Як самостійно накрутити волосся вирівнювачем та не спалити пасма: покрокова інструкція

Багато жінок вважають, що вирівнювачем волосся можна лише безпосередньо розпрямляти локони.

Хоч назва цього пристрою говорить сама за себе, є кілька лайфхаків, користуючись якими ти зробиш чудові та грайливі завиті пасма.

Читай, які вирівнювачі підходять для завивання волосся та як легко й безпечно зробити локони мрії.

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Який вирівнювач для волосся обрати

Якщо тобі потрібно завити лише кінчики волосся, то загалом можна взяти будь-який вирівнювач. Однак якщо ти хочеш зробити повноцінні кучері на всю довжину пасма, то краще обрати випрямляч із заокругленими пластинами від двох до п’яти сантиметрів.

У такому разі ти зможеш укласти як короткі, так і середні й довгі локони. Перукарі радять купувати моделі з керамічним або тефлоновим напиленням. Адже такі пристрої не електризують волосся та ощадливо працюють з локонами.

Що потрібно для накручення волосся вирівнювачем

Завчасно підготуй ці речі перед накрученням локонів:

випрямляч для волосся;

захисний засіб для укладання волосся за гарячих температур;

засіб для створення локонів;

фіксатор (лак для волосся);

аксесуари (шпильки, гребінець тощо).

Як накрутити волосся вирівнювачем самостійно

Розігрій вирівнювач до 150°С (якщо маєш тонке волосся) або до 180–200°С (якщо в тебе щільні та густі локони). Добре розчеши волосся, починаючи з коренів. Нанеси по всій довжині локонів термозахисний засіб, особливо звертай увагу на кінчики. Розділи волосся на пасма та закріпи шпильками. Роби широкі пасма, якщо хочеш мати більш природні кучері. Або ж вузькі — для більш фактурних локонів. Візьми одне пасмо і нанеси на нього засіб для створення локонів. Поклади пасмо між пластинами випрямляча та закрути. Щипці спрямуй вниз для того, щоб локон починався із середини волосся. Якщо хочеш, щоб пасмо повністю закрутилось, то розмісти вирівнювач догори. Обережно протягни волосся через випрямляч. Однак пасмо має контактувати з поверхнею пристрою не більш як п’ять секунд. Інакше воно може перегрітись. Після закручення локона зафіксуй його шпилькою (приколи кінчик локона до голови). Після того, як закрутиш усі пасма, зніми шпильки. Нахили голову вперед і розтормоши волосся руками, щоб воно мало природний вигляд. Закріпи зачіску фіксатором. Однак будь уважною з кількістю лаку, щоб волосся не було жорстким.

Взимку ходити з мокрим волоссям може бути небезпечно, адже є ризик застудити голову. Однак що робити, коли в будинку вимкнули електроенергію й фен не працює?

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