Професійний підхід: правила безпечного та стійкого стайлінгу

Навіть якщо волосся пересушене через літню спеку, не тримає форми й швидко брудниться, це не привід відмовлятися від стайлінгу.

Є професійні секрети для створення гарного укладання, яке не зашкодить волоссю та довго зберігатиме привабливий вигляд. Але одразу попереджаємо: до питання треба підходити комплексно!

Правило № 1: ретельне миття та ефективні доглядальні засоби

Мийте голову обов’язково 2 рази шампунем. Спочатку засіб усуває сліди косметики й пил, а вдруге очищає шкіру та волосся. Під час миття обов’язково приділіть достатню увагу шкірі, щоб простимулювати мікроциркуляцію.

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А ось саме волосся занадто терти не варто: у мокрому вигляді воно стає ламким, тож його легко пошкодити. Не забувайте наносити кондиціонер, адже він полегшує розчісування й укладання, запобігає заплутуванню.

Які засоби для догляду вибрати? Косметика Paul Mitchell підійде для всіх типів волосся, рекомендуємо звернути увагу на шампуні та кондиціонери для об’єму.

Вони створюють на поверхні волосся невидиму захисну плівку, роблять його еластичним і шовковистим. Вони не обтяжують волосся, дарують блиск і шовковистість. Також можна скористатися олією для кінчиків, яка зробить їх слухняними й рівними.

Правило № 2: якісні та дієві засоби для стайлінгу

Щоб укладання було об’ємним, одразу після миття треба нанести на корені спеціальний спрей. Цей засіб для стайлінгу створює захисну плівку в прикореневій зоні, робить волосся трохи жорсткішим. По довжині розподіліть спрей або лосьйон для укладання.

Професійні стилісти відзначають, що одна з найпоширеніших помилок, яку допускають люди з довгим волоссям чи середньої довжини, — неправильне дозування засобів для укладання. Якщо нанести занадто мало, фіксація буде нестійкою.

Багато продукту — теж поганий варіант, адже укладання навряд буде стійким, а ось волосся забрудниться. Коли йдеться про спреї — досить 5 розпилень, а в разі кремоподібної чи пастоподібної консистенції знадобиться кількість засобу розміром з монету.

Які продукти допоможуть виконати ідеальний стайлінг?

Незмивний лосьйон позбавляє статичної електрики, надає блиску.

Термозахисний засіб захищає від ламкості та наслідків впливу високих температур.

Гель допомагає створити ідеальну гладку зачіску. Невеликий секрет: наносити його треба на вологе волосся, а тоді сушити, так волосся матиме природний вигляд.

Віск — справжній порятунок для багаторівневих стрижок і піксі. Він не містить олій, тому забезпечує матовий або напівматовий фініш і стане ідеальним рішенням для жирного волосся.

Сироватка-блиск надає зачісці сяяння. Важливо наносити мінімальну кількість продукту: такі засоби, як правило, жирні й можуть обтяжувати волосся.

І ще невеликий секрет, який рятує, — після укладання в прикореневій зоні можна використовувати сухий шампунь. Він продовжує стійкість зачіски, запобігає проникненню вологи з повітря, знижує вироблення себуму.

Правило № 3: дотримання техніки створення укладання

Щоб забезпечити максимальний об’єм, сушіть волосся головою вниз. Основну увагу треба приділити кореням. Якщо плануєте завивання, обов’язково висушіть волосся повністю.

Не бійтеся використовувати лак для волосся. Попри поширені стереотипи багато таких засобів мають неагресивний склад і забезпечують натуральний ефект. Вони створюють невидиму захисну плівку, захищають укладання від вологи.

Але якщо з якихось причин лак вам не підходить, зверніть увагу на текстурувальний спрей і спрей-віск. Вони розподіляють пасма й допомагають створити модний стайлінг.

Сподіваємося, стаття була корисною і ви зможете створити укладання своєї мрії швидко й без проблем. Будьте неперевершеними й насолоджуйтеся життям!

До речі, раніше ми детально розповідали, що робити, коли сильно випадає волосся.

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