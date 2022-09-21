Встретить осень без болезней! Как уберечься от сезонной простуды

В холодное время года неизбежны сквозняки, переохлаждения, перепады температур. Как следствие — утром человек проснулся бодрым и здоровым, а после обеда чувствует вялость, начинаются кашель и насморк. Простуда, в отличие от гриппа, не всегда приводит к высокой температуре и крайне плохому самочувствию, но снижает качество жизни, отнимает энергию, портит настроение.

Риску переохлаждения можно противостоять, если обеспечить организм качественным питанием и витаминами. Лекарство доступно в аптеке онлайн. К препаратам следует добавить умеренную физическую активность и эмоциональный баланс.

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Витамины для профилактики простуды

Употребляя витамины, можно снизить вероятность простудиться и подхватить вирусное заболевание, например, грипп.

Главная роль в профилактике сезонных недугов принадлежит витамину С.

Во время простуды на слизистых — в горле, носе — развивается бактериальная инфекция. В случае гриппа в носогорле бушует вирус. Витамин С запускает механизм усиленного образования лейкоцитов — клеток, обезвреживающих бактерии и вирусы.

Кроме того, он стабилизирует состояние сосудов, которые во время простуды и гриппа становятся проницаемыми и хрупкими.

В холодное время года уместно употребление и других витаминов для укрепления иммунитета. Среди них:

Витамин D3, который производится в организме под действием солнечных лучей. Он регулирует обмен веществ, отвечает за усвоение кальция, держит в норме уровень инсулина. Но главная его функция — иммуномодулирующая.

Витамин Е считается мощным антиоксидантом, поэтому его употребляют для замедления процессов старения и профилактики онкологических заболеваний. Он отвечает также за состояние слизистых, которые оказываются под ударом во время простуды и гриппа — чем здоровее носогорло во время встречи с болезнью, тем меньше будут проявления симптомов.

Витамин А известен своей пользой для кожи. Он действительно восстанавливает клеточные мембраны и увеличивает выработку коллагена. Его менее известная, но важная функция — барьерная. Если в организме достаточно витаминов группы A, слизистые способны сопротивляться бактериям и вирусам, а иммунитет работает на полной мощности.

При применении средств для поддержания иммунитета важно соблюдать рекомендации семейного врача по дозировке. Аптека предлагает широкий выбор необходимых препаратов. Покупателю следует прочитать инструкцию и определиться с дозой для взрослого или ребенка. Избыток витаминов, равно как и их нехватка, ослабляет защитный потенциал организма.

Питание для профилактики сезонных заболеваний

Самый естественный путь поставки в организм полезных веществ — через потребление продуктов. Так что возможность купить поливитамины в аптеке не отменяет необходимость следить за рационом. В холодное время года желательно потреблять достаточное количество овощей и фруктов.

Для повышения способности организма усваивать полезные вещества из продуктов врачи рекомендуют принимать ферменты и пробиотики. Важно также поддерживать баланс витаминов, потому что недостаток или избыток одних способны нейтрализовать пользу других.

Ранее мы рассказывали, как укрепить иммунитет! Ведь именно он помогает нам бороться с разными болезнями.

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