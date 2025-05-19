Мешки под глазами — причины возникновения и способы устранения

Темные круги и отеки под глазами многих людей имеют разнообразное происхождение и причины. Это и внешне не эстетично, и может указывать на проблемы со здоровьем. Часто девушки и парни стараются убрать мешки под глазами: замаскировать или избавиться от них, но не всегда это удается. О том, от чего появляются мешки под глазами и как их убрать самостоятельно — в нашем материале.

Мешки под глазами: причины

Темные круги под глазами, если это не проблемы со здоровьем, могут быть из-за:

чрезмерного употребления жидкости;

злоупотребления кофе и алкоголем;

курения;

потребления большого количества соли, вызывающей задержку жидкости;

аллергии, которая также может вызвать воспаление и отек;

усталости и недосыпания;

стресса;

плача;

старения;

генетической предрасположенности.

Мешки под глазами, появившиеся в результате внутренних заболеваний, убрать поможет исключительно курс лечения, назначенный специалистом после тщательной диагностики и сдачи необходимых анализов.

Как убрать мешки под глазами

Чтобы предотвратить их появление, придерживайся простых рекомендаций:

Полноценно отдыхай ночью. Спи не менее 7-8 часов. За час до сна проветри комнату. Улучшай питание и настрой питьевой режим. Пей достаточное количество воды. Употребляй меньше соленой пищи, алкоголя. Откажись перед сном от чая и кофе — эти продукты провоцируют задержку жидкости в тканях. Откажись от курения. Проводи время на свежем воздухе и занимайся умеренными физическими упражнениями.

Как убрать мешки под глазами в домашних условиях

Косметическая индустрия предлагает разнообразную продукцию, с помощью которой можно эффективно бороться с отечностью и мешками под глазами. Для этого существуют:

Патчи и маски. Перед использованием рекомендуется держать продукт в холодильнике, чтобы усилить его эффект. Кремы от мешков под глазами отличаются питательной текстурой и помогают бороться не только с отечностью, но и с возрастными изменениями. Гели обладают охлаждающим и освежающим эффектом.

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Как убрать мешки под глазами народными средствами

Замороженный травяной отвар — отвар шалфея или ромашки остудить и залить в форму для льда. Полученными кубиками аккуратно протирать под глазами. Картофельный компресс — отварной в мундире картофель следует остудить до приемлемой температуры, разрезать пополам и приложить к глазам на 30 минут. Огуречная маска — огурец оказывает выраженное противовоспалительное и увлажняющее действие. Достаточно положить на веки кружочки предварительно охлажденного огурца и оставить на 15 минут. Черный чай – эффективно борется с припухлостями, можно использовать как крепкую заварку, так и чайные пакетики, прикладывая их к векам на 5-10 минут. Холодная вода. Холод — природное средство для уменьшения отечности. Холодная ложечка. Помести несколько ложек в холодильник на 10 минут и прикладывай к глазам, поочередно, пока металл не потеплеет. Это средство расслабляет кровеносные сосуды под глазами. Алое. Оно включает в себя антиоксиданты и витамин Е. Яичный белок. Уменьшить отек под глазами и вернуть коже упругость поможет маска из яичного белка. Чтобы сделать такую маску, нужно взбить белок до однородной смеси и нанести под глаза. Оставь до высыхания и смой теплой водой. Такая процедура сделает кожу под глазами более подтянутой и упругой.

Прежде чем использовать какой-либо способ, рекомендуем посоветоваться с косметологом. Надеемся, что с нашими советами ты будешь выглядеть свежо и нравиться себе.

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