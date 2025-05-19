Мішки під очима — причини виникнення та способи усунення

Темні кола та набряки під очима у багатьох людей мають різноманітне походження і причини. Це і на вигляд не естетично, та й може вказувати на проблеми зі здоров’ям. Часто дівчата і хлопці стараються прибрати мішки під очима: замаскувати чи позбутися їх, але не завжди це вдається. Про те, від чого з’являються мішки під очима та як їх прибрати самостійно — у нашому матеріалі.

Мішки під очима: причини

Темні кола під очима, якщо це не проблеми зі здоров’ям, можуть бути через:

надмірне вживання рідини;

зловживання кавою та алкоголем;

куріння;

споживання великої кількості солі, яка викликає затримку рідини;

алергію, яка також може викликати запалення і набряк;

втому та недосипання;

стрес;

плач;

старіння;

генетичну схильність.

Мішки під очима, які з’явилися внаслідок внутрішніх захворювань, прибрати допоможе виключно курс лікування, призначений спеціалістом після ретельної діагностики та здачі необхідних аналізів.

Як прибрати мішки під очима

Щоб запобігти їх появі дотримуйся простих рекомендацій:

Повноцінно відпочивай вночі. Спи не менше 7-8 годин. За годину до сну провітри кімнату. Покращ харчування та налагодь питний режим. Пий достатню кількість води. Вживай менше солоної їжі, алкоголю. Відмовся перед сном від чаю і кави — ці продукти провокують затримку рідини в тканинах. Відмовся від куріння. Проводь час на свіжому повітрі та займайся помірними фізичними вправами.

Як прибрати мішки під очима в домашніх умовах

Косметична індустрія пропонує різноманітну доглядову продукцію, за допомогою якої можна ефективно боротися із набряклістю та мішками під очима. Для цього існують:

Патчі та маски. Перед використанням рекомендується тримати продукт у холодильнику, щоб посилити його ефект. Креми від мішків під очима — відрізняються поживною текстурою і допомагають боротися не лише з набряклістю, але й і з віковими змінами. Гелі мають охолоджувальний та ефект, що освіжає.

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Як прибрати мішки під очима народними засобами

Заморожений трав’яний відвар — відвар шавлії, ромашки чи череди остудити та залити у форму для льоду. Отриманими кубиками акуратно протирати під очима. Картопляний компрес — відварену у мундирі картоплю слід остудити до прийнятної температури, розрізати навпіл та прикласти до очей на 30 хвилин. Огіркова маска — огірок має виражену протизапальну та зволожувальну дію. Достатньо покласти на повіки кружечки попередньо охолодженого огірка та залишити на 15 хвилин. Чорний чай — ефективно бореться з припухлостями, можна використовувати як міцну заварку, так і чайні пакетики, прикладаючи їх до повік на 5-10 хвилин. Холодна вода. Холод — природний засіб для зменшення набряклості. Холодна ложка. Помісти кілька ложок в холодильник на 10 хвилин і прикладай до очей, по черзі, поки метал не потеплішає. Цей засіб розслабляє кровоносні судини під очима Алое. Воно містить у собі антиоксиданти та вітамін Е. Яєчний білок. Зменшити набряк під очима та повернути шкірі пружність допоможе маска з яєчного білка. Щоб зробити таку маску, потрібно збити білок до однорідної консистенції й нанести під очі. Залиши до висихання і змий теплою водою. Така процедура зробить шкіру під очима більш підтягнутою і пружною.

Перш ніж використовувати якийсь спосіб, рекомендуємо порадитись з косметологом. Сподіваємось, що з нашими порадами ти будеш виглядати свіжо та подобатись собі.

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