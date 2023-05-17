Как убрать рвотный рефлекс просто и быстро: объясняет врач

Врачи все чаще говорят о том, что рвотный рефлекс — это реакция организма, которая призвана защитить человека от глотания инородных тел.
У некоторых людей он повышен, что провоцирует множество неудобств, например, на приеме у стоматолога. Как убрать рвотный рефлекс — читай в материале.
Педиатр Юлия Гусакова советует в таком случае сделать доступ к свежему воздуху и отвлечься на легкий перекус. Например, стоит пить воду малыми глотками, рассасывать мятные леденцы, кусочек имбиря.
Также стоит придерживаться таких советов:
Для возникновения повышенного рвотного рефлекса есть разные причины, но в целом их можно разделить на две большие подгруппы:
Однако если у тебя частый рвотный рефлекс, тогда нужно обратиться за медицинской помощью. Если рвота сопровождается болью в животе, температурой и нарушением стула, необходим осмотр хирурга и инфекциониста.
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