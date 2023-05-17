Как убрать рвотный рефлекс просто и быстро: объясняет врач

Врачи все чаще говорят о том, что рвотный рефлекс — это реакция организма, которая призвана защитить человека от глотания инородных тел.

У некоторых людей он повышен, что провоцирует множество неудобств, например, на приеме у стоматолога. Как убрать рвотный рефлекс — читай в материале.

Как убрать рвотный рефлекс и что для этого нужно

Педиатр Юлия Гусакова советует в таком случае сделать доступ к свежему воздуху и отвлечься на легкий перекус. Например, стоит пить воду малыми глотками, рассасывать мятные леденцы, кусочек имбиря.

Также стоит придерживаться таких советов:

Отвернись от плохих мыслей: главное — не акцентировать свое внимание только на мыслях о рвоте. Прополощи полость рта кипяченой водой с несколькими крупинками соли. Делай дыхательные упражнения при ощущении тошноты. Необходимо вдыхать воздух через нос и выдыхать через рот. Эти простые действия помогут снизить позывы к рвоте. Нанеси на язык немного поваренной соли. Смочи кончик пальца и опусти его в соль, а затем прикоснись к языку. Соль возбуждает вкусовые рецепторы на кончике языка и тем самым запускает реакцию организма, которая позволяет на какое-то время подавить рвотный рефлекс.

Причины рвотного рефлекса

Для возникновения повышенного рвотного рефлекса есть разные причины, но в целом их можно разделить на две большие подгруппы:

Физиологические. В этом случае рвотный рефлекс вызывает механическое воздействие на мягкие ткани стенок глотки и корня языка. Причины могут быть самые разные: нарушение носового дыхания, проблемы ЖКТ, беременность, а также индивидуальная непереносимость определенных вкусов и запахов. Психологические. Как правило, они вызваны страхом и недоверием, например, к стоматологу. Причины: негативный опыт или богатая фантазия, а также неустойчивая, лабильная психика. Результат — головокружение, рвота, обмороки и другие сюрпризы. Решить проблему помогает совместная работа стоматолога (возможно, детского) и психолога.

Однако если у тебя частый рвотный рефлекс, тогда нужно обратиться за медицинской помощью. Если рвота сопровождается болью в животе, температурой и нарушением стула, необходим осмотр хирурга и инфекциониста.

Как стимулировать рвотный рефлекс

Возьми 1 литр комнатной воды и 1 ст.л. морской соли. Выпивай по стакану, затем вызывай рвоту, нажав двумя пальцами на корень языка. Повторять несколько раз.

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