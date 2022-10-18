Что делать при тошноте и как от нее избавится? Объясняет гастроэнтеролог

Зачастую тошнота ассоциируется у всех исключительно с патологией пищеварительной системы, но на самом деле этот симптом может возникать на фоне других проблем с организмом.

Читай советы о том, что делать если тошнит и не становиться лучше, — в материале.

Что делать при тошноте

Гастроэнтеролог Евгения Белинская рассказала, что тошнота может возникать на фоне:

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Снижения уровня глюкозы крови (поэтому, если ты целый день не ешь, то на определённом этапе ощущаешь подступающий комок к горлу);

Неврологической патологии (проблемы с вестибулярным аппаратом, травматические, воспалительные или опухолевые повреждения головного мозга и его оболочек, острое нарушение мозгового кровообращения);

Заболеваний сердечно-сосудистой системы (гипертонический криз, острый инфаркт миокарда);

Интоксикации (токсикоз беременных, отравления различного генеза, воспалительные процессы);

Приёма некоторых медикаментов — антибиотиков, соединений железа, цитостатиков, гормональных препаратов и даже — витамин;

Стресса.

Со стороны пищеварительной системы тошнота может быть одним из симптомов:

гастрита;

нарушения функции печени и желчевыводящих путей;

патологии поджелудочной железы;

пищевой аллергии;

кишечной непроходимости;

опухолевых процессов ЖКТ.

Помни, что тошнота является спутником, как обыденных состояний (укачивание в транспорте, реакция на длительный перерыв между приёмами пищи), так и быть индикатором гастроэнтерологической, неврологической, кардиологической, эндокринологической и других патологий.

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Что делать если тошнит из-за стресса

Мы отовсюду слышим о вредном влиянии стресса на наш организм, но как же он происходит?

Давайте начнем с того, что стресс может быть эпизодическим.

Например, у тебя экзамен или важная встреча — и здесь вполне адекватна реакция ЖКТ в виде тошноты, вздутия, диарейного синдрома, но она быстро проходит и обычно не является причиной болезней пищеварительной системы, разве что это случается по несколько раз в неделю или произошло какое-то радикальное “потрясение” – ДТП, ожог и т.д.

Также стресс бывает хроническим. И здесь мы уже получаем все “прелести” от действия кортизола, адреналина и норадреналина.

Кстати, женщины чаще страдают от хронических стрессов. Проводились опыты на крысах, где обнаружили еще и влияние окситоцина на ЖКТ во время стресса.

Что же происходит с твоей пищеварительной системой?

Снижается моторика желудка и тонкого кишечника и наоборот ускоряется моторика толстого кишечника.

Поэтому ты и чувствуешь “переполнение” в желудке, тошноту, вздутие и на этом фоне диарейный синдром может присоединиться.

Также уменьшается продукция пищеварительных ферментов, потому что организм аккумулирует энергию для обеспечения нормального функционирования жизненно важных органов (мозг, сердце), а пищеварительная система отходит на второй план.

Почему желудок реагирует на стресс обострением хронических патологий?

Все акцентируют внимание на повышении продукции соляной кислоты, но еще уменьшается продукция факторов защиты слизистой желудка, ухудшается микроциркуляция.

Совокупность всех причин ведет к повреждению стены.

Так что влияние хронического стресса, особенно в современных реалиях, не стоит недооценивать.

В гастроэнтерологии он является фактором развития не только эрозивно-язвенных поражений ЖКТ, но и функциональных патологий.

Даже при воспалительных заболеваниях кишечника стресс всегда указывают дополнительным триггером.

Заботьтесь о здоровье своей нервной системы, потому что от нее очень многое зависит.

Для того, чтобы избавится от тошноты, нужно открыть окно и выпить как можно больше жидкости.

Заварить ромашковый чай, не есть тяжелую пищу. Если тошнота не проходит – обратись к врачу.

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