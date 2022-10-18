Что делать при тошноте и как от нее избавится? Объясняет гастроэнтеролог

Зачастую тошнота ассоциируется у всех исключительно с патологией пищеварительной системы, но на самом деле этот симптом может возникать на фоне других проблем с организмом.
Читай советы о том, что делать если тошнит и не становиться лучше, — в материале.
Гастроэнтеролог Евгения Белинская рассказала, что тошнота может возникать на фоне:
Помни, что тошнота является спутником, как обыденных состояний (укачивание в транспорте, реакция на длительный перерыв между приёмами пищи), так и быть индикатором гастроэнтерологической, неврологической, кардиологической, эндокринологической и других патологий.
Мы отовсюду слышим о вредном влиянии стресса на наш организм, но как же он происходит?
Давайте начнем с того, что стресс может быть эпизодическим.
Давайте начнем с того, что стресс может быть эпизодическим.
Например, у тебя экзамен или важная встреча — и здесь вполне адекватна реакция ЖКТ в виде тошноты, вздутия, диарейного синдрома, но она быстро проходит и обычно не является причиной болезней пищеварительной системы, разве что это случается по несколько раз в неделю или произошло какое-то радикальное “потрясение” – ДТП, ожог и т.д.
Также стресс бывает хроническим. И здесь мы уже получаем все “прелести” от действия кортизола, адреналина и норадреналина.
Также стресс бывает хроническим. И здесь мы уже получаем все “прелести” от действия кортизола, адреналина и норадреналина.
Кстати, женщины чаще страдают от хронических стрессов. Проводились опыты на крысах, где обнаружили еще и влияние окситоцина на ЖКТ во время стресса.
Снижается моторика желудка и тонкого кишечника и наоборот ускоряется моторика толстого кишечника.
Поэтому ты и чувствуешь “переполнение” в желудке, тошноту, вздутие и на этом фоне диарейный синдром может присоединиться.
Поэтому ты и чувствуешь “переполнение” в желудке, тошноту, вздутие и на этом фоне диарейный синдром может присоединиться.
Также уменьшается продукция пищеварительных ферментов, потому что организм аккумулирует энергию для обеспечения нормального функционирования жизненно важных органов (мозг, сердце), а пищеварительная система отходит на второй план.
Все акцентируют внимание на повышении продукции соляной кислоты, но еще уменьшается продукция факторов защиты слизистой желудка, ухудшается микроциркуляция.
Совокупность всех причин ведет к повреждению стены.
Так что влияние хронического стресса, особенно в современных реалиях, не стоит недооценивать.
В гастроэнтерологии он является фактором развития не только эрозивно-язвенных поражений ЖКТ, но и функциональных патологий.
Даже при воспалительных заболеваниях кишечника стресс всегда указывают дополнительным триггером.
Даже при воспалительных заболеваниях кишечника стресс всегда указывают дополнительным триггером.
Заботьтесь о здоровье своей нервной системы, потому что от нее очень многое зависит.
Для того, чтобы избавится от тошноты, нужно открыть окно и выпить как можно больше жидкости.
Для того, чтобы избавится от тошноты, нужно открыть окно и выпить как можно больше жидкости.
Заварить ромашковый чай, не есть тяжелую пищу. Если тошнота не проходит – обратись к врачу.
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