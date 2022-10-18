Що робити при нудоті і як її позбутися? Пояснює гастроентеролог

Найчастіше нудота асоціюється у всіх виключно з патологією травної системи, але насправді цей симптом може виникати на тлі інших проблем з організмом.
Читай поради про те, що робити, якщо нудить і не стає краще, — у матеріалі.
Гастроентеролог Євгенія Белінська розповіла, що нудота може виникати на тлі:
Пам’ятай, що нудота є супутником, як звичайних станів (у транспорті, реакція на тривалу перерву між прийомами їжі), так і бути індикатором гастроентерологічної, неврологічної, кардіологічної, ендокринологічної та інших патологій.
Ми звідусіль чуємо про шкідливий вплив стресу на наш організм, але як він відбувається? Почнімо з того, що стрес може бути епізодичним.
Наприклад, у тебе іспит чи важлива зустріч. Тут цілком адекватна реакція шлунково-кишкового тракту у вигляді нудоти, здуття, діарейного синдрому. Втім, вона швидко минає і зазвичай не є причиною хвороб травної системи. Хіба що це трапляється по кілька разів на тиждень чи сталося якесь радикальне потрясіння — ДТП, опік тощо.
Також стрес буває хронічним. І тут ми вже отримуємо всі принади від дії кортизолу, адреналіну та норадреналіну.
Також стрес буває хронічним. І тут ми вже отримуємо всі принади від дії кортизолу, адреналіну та норадреналіну.
До речі, жінки найчастіше страждають від хронічних стресів. Проводилися досліди на щурах, де виявили вплив окситоцину на шлунково-кишковий тракт під час стресу.
Зазвичай це пояснюють тим, що під час стресу шлунок виробляє більше соляної кислоти. Водночас зменшується продукція факторів захисту слизової оболонки шлунка, погіршується мікроциркуляція. Сукупність усіх причин призводить до пошкодження стінок шлунку.
Тож вплив хронічного стресу, особливо в сучасних реаліях, не варто недооцінювати.
Тож вплив хронічного стресу, особливо в сучасних реаліях, не варто недооцінювати.
Навіть при запальних захворюваннях кишківника стрес завжди вказують додатковим тригером.
Дбай про здоров’я нервової системи, тому що від неї дуже багато залежить.
Для того, щоб позбутися нудоти, потрібно подихати свіжим повітрям і випити якомога більше рідини.
Для того, щоб позбутися нудоти, потрібно подихати свіжим повітрям і випити якомога більше рідини.
Заварити ромашковий чай, не їсти важку їжу. Якщо нудота не минає, звернися до лікаря.
Дивися підбірку контактів, за якими можна отримати безкоштовну психологічну підтримку.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!