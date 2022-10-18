Що робити при нудоті і як її позбутися? Пояснює гастроентеролог

Найчастіше нудота асоціюється у всіх виключно з патологією травної системи, але насправді цей симптом може виникати на тлі інших проблем з організмом.

Читай поради про те, що робити, якщо нудить і не стає краще, — у матеріалі.

Що робити при нудоті

Гастроентеролог Євгенія Белінська розповіла, що нудота може виникати на тлі:

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зниження рівня глюкози крові (тому якщо ти цілий день не їси, то на певному етапі відчуваєш клубок, що підступає до горла);

неврологічної патології (проблеми з вестибулярним апаратом, травматичні, запальні або пухлинні ушкодження головного мозку та його оболонок, гостре порушення мозкового кровообігу);

захворювань серцево-судинної системи (гіпертонічний криз, гострий інфаркт міокарда);

інтоксикації (токсикоз вагітних, отруєння різного генезу, запальні процеси);

прийому деяких медикаментів — антибіотиків, сполук заліза, цитостатиків, гормональних препаратів і навіть вітамінів;

стресу.

З боку травної системи нудота може бути одним із симптомів:

гастриту;

порушення функції печінки та жовчовивідних шляхів;

патології підшлункової залози;

харчової алергії;

кишкової непрохідності;

пухлинних процесів ШКТ.

Пам’ятай, що нудота є супутником, як звичайних станів (у транспорті, реакція на тривалу перерву між прийомами їжі), так і бути індикатором гастроентерологічної, неврологічної, кардіологічної, ендокринологічної та інших патологій.

Що робити, якщо нудить через стрес

Ми звідусіль чуємо про шкідливий вплив стресу на наш організм, але як він відбувається? Почнімо з того, що стрес може бути епізодичним.

Наприклад, у тебе іспит чи важлива зустріч. Тут цілком адекватна реакція шлунково-кишкового тракту у вигляді нудоти, здуття, діарейного синдрому. Втім, вона швидко минає і зазвичай не є причиною хвороб травної системи. Хіба що це трапляється по кілька разів на тиждень чи сталося якесь радикальне потрясіння — ДТП, опік тощо.

Також стрес буває хронічним. І тут ми вже отримуємо всі принади від дії кортизолу, адреналіну та норадреналіну.

До речі, жінки найчастіше страждають від хронічних стресів. Проводилися досліди на щурах, де виявили вплив окситоцину на шлунково-кишковий тракт під час стресу.

Що ж відбувається з системою травлення

Знижується моторика шлунка та тонкого кишечника та навпаки прискорюється моторика товстого кишечника. Тому ти відчуваєш “переповнення” у шлунку, нудоту, здуття. При цьому можливий діарейний синдром.

Також зменшується продукція травних ферментів, тому що організм акумулює енергію для забезпечення нормального функціонування життєво важливих органів (мозок, серце), а система травлення відходить на другий план.

Чому шлунок реагує на стрес загостренням хронічних патологій

Зазвичай це пояснюють тим, що під час стресу шлунок виробляє більше соляної кислоти. Водночас зменшується продукція факторів захисту слизової оболонки шлунка, погіршується мікроциркуляція. Сукупність усіх причин призводить до пошкодження стінок шлунку.

Тож вплив хронічного стресу, особливо в сучасних реаліях, не варто недооцінювати.

Навіть при запальних захворюваннях кишківника стрес завжди вказують додатковим тригером.

Дбай про здоров’я нервової системи, тому що від неї дуже багато залежить.

Для того, щоб позбутися нудоти, потрібно подихати свіжим повітрям і випити якомога більше рідини.

Заварити ромашковий чай, не їсти важку їжу. Якщо нудота не минає, звернися до лікаря.

Дивися підбірку контактів, за якими можна отримати безкоштовну психологічну підтримку.