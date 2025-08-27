Как убрать рыжину с волос: ополаскивания и маски по народным рецептам

Рыжина в волосах встречается двух типов: подаренная природой и появляющаяся после экспериментов с краской или осветлением.

И бороться с ней можно по-разному, хотя домашние средства в обоих случаях могут помочь смягчить оттенок, сделать его более холодным или ровным.

Как убрать рыжий оттенок с волос в домашних условиях — даем полезные советы.

Как вывести рыжий оттенок из волос

Сначала разберемся, с чем мы боремся. Естественная рыжина возникает вследствие медного пигмента, которого в волосах оказывается больше, чем пепельного.

Окончательно вывести ее почти невозможно, но можно красиво оттенить, и в этом помогут растительные настои шалфея, коры дуба, черного чая — они придают волосам холодные или каштановые оттенки.

А вот ополаскивание с лимонным соком или яблочным уксусом поможет слегка охладить цвет, особенно после солнечных ванн.

Совершенно другой случай — рыжина после окрашивания или обесцвечивания. Здесь виноваты остатки теплого пигмента, проступающего сквозь краску или проявляющегося после смывки.

В этом случае народные хитрости работают как мягкие тонирующие маски.

Разберемся, как в обоих случаях убрать рыжий оттенок с волос. Вот несколько проверенных рецептов.

Как убрать рыжину с волос ополаскиваниями

Шалфей + кора дуба: 2 ст. л. шалфея и 1 ст. л. коры дуба залить одним литром кипятка, настоять 30 минут. Используйте после мытья, чтобы получить легкий холодный коричневый оттенок и приглушить рыжину.

Чайный концентрат: крепкий черный чай хорошо гасит рыжеватый блеск, особенно на светло-каштановых волосах. Если добавить ложку кофе — цвет станет более насыщенным.

Ромашка + лимон: настой ромашки с соком половины лимона освещает рыжеватые пряди, они приобретают золотистый оттенок, а излишняя медность исчезает.

Как нейтрализовать рыжину в волосах масками и смывками

Кефирная маска: нанести теплый кефир на сухие волосы, укутать полотенцем и держать около часа. Молочная кислота забирает часть теплого пигмента и охлаждает оттенок.

Медово-лимонная: мед и лимонный сок взять в равных пропорциях. Эта маска дает мягкое осветление и нейтрализует желто-оранжевые оттенки. Лучше ее оставлять на всю ночь — мед работает медленно и деликатно.

Глиняная: голубую глину развести водой или настоем шалфея, маска действует как природный сорбент – убирает теплые краски и немного осветляет тон.

Кофейно-какаовая маска (для темных волос): 2 ст. л. молотого кофе, 1 ст. л. какао и немного оливкового или репейного масла. Держать 40 минут. Оттенок станет глубже, а рыжие блики превратятся в благородный шоколад.

Но учти, что полностью убрать рыжину без профессиональных красителей почти нереально. Домашние средства работают мягко и показывают свой эффект по меньшей мере через 3-4 процедуры. Но у них есть плюс — они не портят волосы, а часто делают их крепче.

