Як прибрати рудизну з волосся: ополіскування та маски за народними рецептами

Рудизна у волоссі буває двох типів: та, що подарувала природа і та, що з’являється після експериментів з фарбою чи освітленням.

І боротися з нею можна по-різному, хоча домашні засоби в обох випадках можуть допомогти пом’якшити відтінок, зробити його холоднішим або рівним.

Як прибрати рудий відтінок з волосся в домашніх умовах — даємо корисні поради.

Як вивести рудий відтінок з волосся

Спочатку розберемося, з чим саме ми боремося. Природна рудизна виникає внаслідок мідного пігменту, якого у волоссі виявляється більше, ніж попелястого.

Остаточно вивести його майже неможливо, але можна красиво відтінити, і в цьому допоможуть рослинні настої шавлії, кори дуба, чорного чаю — вони надають волоссю холодних або каштанових переливів.

А от ополіскування з лимонним соком чи яблучним оцтом допоможе злегка охолодити колір, особливо після сонячних ванн.

Зовсім інший випадок — рудизна після фарбування чи знебарвлення. Тут винні залишки теплого пігменту, що проступає крізь фарбу або проявляється після змивки.

В цьому випадку народні хитрощі працюють як м’які маски, що тонують.

Розберемося. як в обох випадках прибрати рудий відтінок з волосся, от кілька перевірених рецептів.

Як прибрати рудизну з волосся ополіскуваннями

Шавлія + кора дуба: 2 ст. л. шавлії та 1 ст. л. кори дуба залити одним літром окропу, настояти 30 хвилин. Використовувати після миття, щоб отримати легкий холодний коричневий відтінок і приглушити рудизну.

Чайний концентрат: міцний чорний чай добре гасить рудуватий блиск, особливо на світло-каштановому волоссі. Якщо додати ложку кави — колір стане більш насиченим.

Ромашка + лимон: настій ромашки з соком половини лимона освітлює рудуваті пасма, вони набувають золотистого відтінку, а зайва мідність зникає.

Як нейтралізувати рудизну у волоссі масками та змивками

Кефірна маска: нанести теплий кефір на сухе волосся, укутати рушником і тримати близько години. Молочна кислота витягує частину теплого пігменту та охолоджує відтінок.

Медово-лимонна: мед і лимонний сік взяти у рівних пропорціях. Ця маска дає м’яке освітлення й нейтралізує жовто-оранжеві переливи. Краще її залишати на цілу ніч — мед працює повільно й делікатно.

Глиняна: блакитну глину розвести водою чи настоєм шавлії, маска діє як природний сорбент — прибирає теплі фарби та трохи освітлює тон.

Кавово-какаова маска для темного волосся: 2 ст. л. меленої кави, 1 ст. л. какао і трохи оливкової чи реп’яхової олії. Тримати 40 хвилин. Відтінок стане глибшим, а руді відблиски перетворяться на благородний шоколад.

Але май на увазі, що повністю прибрати рудизну без професійних барвників майже нереально. Домашні засоби працюють м’яко і показують свій ефект через щонайменше 3-4 процедури. Але у них є плюс — вони не псують волосся, а часто роблять його міцнішим.

