Чтобы организм был насыщен кислородом — как улучшить кровообращение

В нашем организме много сосудов разных размеров: от капилляров до артерий. Все они насыщают кровь кислородом и доставляют ее в органы. Иногда кровообращение может дать сбой, это человек ощущает сразу по своему состоянию.

Мы расскажем, что может стать причиной плохого кровообращения и как его улучшить.

Что может ухудшить кровообращение

Кровообращение сердца может нарушиться при некоторых заболеваниях: сердечной недостаточности, инфарктах миокарда, поражениях клапанов, миокардитах и т.д. В этом случае у человека нарушается функция насоса сердца, поэтому ток крови замедляется.

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Также препятствия в движении крови по организму возникают при поражении артерий: при инфарктах, инсультах, остром артериальном тромбозе артерий.

То же можно сказать о кровообращении в венах, его может ухудшить:

венозная недостаточность;

застой крови в венах нижних конечностей;

венозные тромбоз;

воспаление вен.

Кроме этого, на движение кислорода в крови влияют и заболевание легких.

Как улучшить кровообращение

Узнать о нарушенном кровообращении человек может благодаря некоторым симптомам, например, одышка в покое и при физической нагрузке, боли в области сердца при физической нагрузке и отек ног.

Каждый человек индивидуален, поэтому симптомы и их сложность могут отличаться.

Чтобы улучшить кровообращение в ногах, нужно:

отказаться от курения;

следить за питанием, есть минимум сладких, соленых и жирных продуктов, чтобы не повышались сахар и холестерин в крови;

заниматься дозированными физическими нагрузками, например, ходьбой;

следить за весом;

пить как можно больше чистой воды.

Всегда следует обращаться к врачу, ведь он сможет назначить лекарства и выявить конкретную причину нарушения кровообращения.

Как улучшить кровообращение в мозге

Нарушение мозгового кровообращения может нанести вред нервным связям. Что проверять кровообращение, нужно каждый день натощак контролировать артериальное давление. Также следить за своим рационом, добавить в него больше крупы, овощей и рыбы.

Не забывай о физической активности хотя бы 30 минут в день, и здоровом сне не менее восьми часов.

Также нужно постоянно тренировать свой мозг: учить новый язык, маршруты, слова и т.д. Кроме этого, улучшить кровообращение помогают витамины группы B — пантотеновая кислота, В6, В8 и В1.

Магний же нормализует передачу информации между нейронами и между нервными клетками и мышцами. Употребляй больше цитрусовых, ягод, кислых яблок и капусты.

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