Щоб організм був насичений киснем — як покращити кровообіг

У нашому організмі багато судин різних розмірів: від капілярів до артерій. Усі вони насичують кров киснем та доставляють її до органів. Інколи кровообіг може дати збій, що людина відчуває по своєму самопочуттю.

Ми розповімо, що може стати причиною поганого кровообігу та як його покращити.

Що може погіршити кровообіг

Кровообіг серця може порушитися при певних захворюваннях: серцевій недостатності, інфарктах міокарда, ураженнях клапанів, міокардитах тощо. У цьому випадку у людини порушується помпова функція серця, тому струм крові сповільнюється.

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Також перешкоди у русі крові по організму виникають при ураженні артерій: при інфарктах, інсультах, гострому артеріальному тромбозі артерій тощо.

Те саме можна сказати про кровообіг у венах, його може погіршити:

венозна недостатність;

застій крові у венах нижніх кінцівок;

венозні тромбози;

запалення вен.

Крім цього, на рух кисню в крові впливають і захворювання легень.

Як покращити кровообіг

Дізнатися про порушений кровообіг людина може завдяки деяким симптомам, як-от, задишка в спокої та при фізичному навантаженні, болі в ділянці серця при фізичному навантаженні та набряк ніг.

Кожна людина індивідуальна, тому симптоми і їх складність можуть різнитися.

Щоб покращити кровообіг у ногах, треба:

відмовитися від куріння;

стежити за харчуванням, їсти якнайменше солодких, солоних і жирних продуктів, щоб не підвищувалися цукор та холестерин у крові;

займатися дозованими фізичними навантаженнями, наприклад, ходьбою;

стежити за вагою;

пити якнайбільше чистої води.

Завжди треба звертатися до лікаря, адже він зможе назначити ліки й виявити конкретну причину порушення кровообігу.

Як покращити кровообіг у мозку

Порушення мозкового кровообігу може завдати шкоди нервовим зв’язкам. Щоб перевіряти кровообіг, треба щодня натщесерце контролювати артеріальний тиск. Також стежити за своїм раціонам, додати до нього більше крупи, овочів та риби.

Не забувай про фізичну активність, хоча б 30 хв на день, та здоровий сон не менше восьми годин.

Також треба постійно тренувати свій мозок: вчити нову мову, маршрути, слова тощо. Крім цього, покращити кровообіг допомагають вітаміни групи B — пантотенова кислота, В6, В8 і В1.

А магній нормалізує передачу інформації між нейронами та між нервовими клітинами та м’язами. Споживай більше цитрусових, ягід, кислих яблук та капусти.

Ще однією часто проблемою людей є низький тиск. Раніше ми розповідали, як підвищити тиск в домашніх умовах.

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