Буст энергии без кофеина: 10 лайфхаков твоей бодрости

Не представляешь свой день без кофе? Понимаем, потому что так же его обожаем. Но кофеин не панацея от низкой энергии. К тому же его действие довольно короткое, а после скачка сил ты снова чувствуешь усталость.

Издание Клац собрали 10 лайфхаков, как наполниться энергией без кофеина. Ты удивишься, но не все советы здесь о напитках.

Как увеличить объем энергии без кофеина: полезные лайфхаки

Двигайся больше, сиди меньше

Выдели хотя бы пять минут на зарядку или растяжки с утра. Поверь, твое тело сразу наполнится энергией.

Если длинные и скучные комплексы упражнений не для тебя, просто выйди на прогулку или поднимись по лестнице. Это будет способствовать циркуляции крови, а мозг быстрее проснется.

Пей воду, а не кофе

Иногда чувство усталости возникает не из-за недосыпа, а из-за банального обезвоживания. Поэтому сразу после пробуждения выпивай стакан воды.

Не забывай о воде и в течение дня. Ведь дела делами, а увлажнение организма — это база. Добавь лимон или огурец, чтобы получить легкий и вкусный напиток.

Питайся сбалансировано, а не отрывками

Следи, чтобы в рационе было достаточно овощей, фруктов, белков и полезных жиров. А вот про печенье и шоколадку забудь. Хотя они и дают мгновенный подъем, но также быстро перестают действовать. Быстрые углеводы не вариант, стабильная энергия приходит со сбалансированным питанием.

Принимай витамин D или солнечные ванны

Солнышко — наш дополнительный бустер энергии. Без него мы можем чувствовать себя истощенными и уставшими.

Если у тебя нет возможности бывать на солнце, тогда рассмотри добавки. Низкий уровень витамина D вызывает вялость и понижение тонуса.

Дыши правильно

Скажешь, что мы дышим автоматически? Да, но мы все равно можем делать это поверхностно. Постарайся сделать глубокий вдох через нос и медленно выдохнуть через рот. Повтори 5-10 раз, чтобы мозг получил насыщение кислородом.

Читать по теме Как быстро взбодриться без кофе и энергетиков и включить себя в режиме turbo Читай, что помогает организму взбодриться и как вернуть тонус очень быстро в любой ситуации – в материале

Получай достаточно света

Если работаешь в помещении, садись поближе к окну. Естественный свет настраивает биоритмы и поддерживает энергию. Держи шторы открытыми, даже если за окном плохая погода.

Делай перерывы и не задерживайся

Если работаешь сидя, вставай каждые два часа, чтобы пройтись и сделать легкую разминку. Это необходимость не только для мышц, но и мозга.

Принимай контрастный душ

Включай поочередно холодную и горячую воду, чтобы стимулировать кровообращение, тонизировать тело и запустить пробуждение. Даже десятки секунд в холодной воде подарят бодрость на несколько часов.

Слушай музыку с темпом 120-140 bpm

Ритмическая музыка, по типу той, которую слушаем в тренажерном зале, активирует мозг и добавляет энергии. Можешь слушать ее прямо на фоне, а можешь включить в наушниках.

Жуй жевательную резинку

Нет, это не шутка. Согласно исследованиям, жевание активирует мозг, улучшает концентрацию и даже немного увеличивает сердцебиение. А это уже маленький всплеск энергии без кофеина.

Какие выводы можно сделать? Энергия — это не чашечка кофе или банка энергетика. Эти вещества дарят бодрость, но после завершения их действия ты будешь испытывать истощение.

А вот забота о себе становится источником постоянной и качественной энергии, которая не исчезает с течением времени.

Знаешь ли ты, что не только кофе может бодрить? Мы собрали список напитков, которыми можно заменить кофе.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!