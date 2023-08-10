Лови последние теплые дни! Как подобрать купальник по типу фигуры — подборка стильных идей

Хотя лето уже заканчивается, но ты еще успеваешь схватить последние теплые дни и понежиться на пляже или у бассейна. Если у тебя нет подходящего купальника, мы расскажем, как выбрать купальник по типу фигуры. Читай в нашем материале объяснение и смотри фото подборку.
Всего есть пять основных типов фигур, на которые мы ориентируемся:
Какого бы типа твоя фигура ни была, важно воспринимать свое тело и любить себя такой, как ты есть.
Какого бы типа твоя фигура ни была, важно воспринимать свое тело и любить себя такой, как ты есть.
После того как ты определишь тип фигуры, можно начинать выбирать стильный и удобный купальник.
На самом деле это тот тип фигуры, которому подходят все стили купальников. Однако можно подобрать и такие, которые как можно лучше подчеркнут тело.
К примеру, V-образный вырез, купальники в вертикальную полоску, бикини с треугольниками чашками, цветочные и геометрические принты.
Выгодно будут выглядеть купальники бандо, бикини с завышенной талией, а также декор на купальниках — рюши, кольца, фактурные вставки.
Фото: Pexels
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КУПАЛЬНИКИ • Bel Ange • (@bel_ange_boutique)
Публикация от КУПАЛЬНИКИ • Bel Ange • (@bel_ange_boutique)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Купальники Ocean Of Miracle ???????? (@ocean_of_miracle)
Публикация от Купальники Ocean Of Miracle ???????? (@ocean_of_miracle)
Для женщин, имеющих тип фигуры перевернутый треугольник, лучше выбирать фасоны без бретелек, купальники бандо, или завязывающиеся на шее.
Чтобы подчеркнуть бедра, можно выбрать трусики в стиле бразилиана, фасоны с воланами или дополнительным объемом.
Если тебе хочется визуально сузить плечи, можно предпочесть светлые плавки, верх бикини же должен быть темным.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Купальники•Україна (@lovesswimwear)
Публикация от Купальники•Україна (@lovesswimwear)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Купальники, пляжний одяг, аксесуари (@sea_dream_store)
Публикация от Купальники, пляжний одяг, аксесуари (@sea_dream_store)
Для фигуры типа прямоугольник можно подчеркнуть талию разными фасонами. К примеру, купальник с V-образным вырезом с поясом, бикини с трусиками бразилиана, низ-юбка, геометрический или цветочный принт.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КУПАЛЬНИКИ | ALWAYS SUMMER (@always_summer_ua)
Публикация от КУПАЛЬНИКИ | ALWAYS SUMMER (@always_summer_ua)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Купальники Україна ????Білизна (@da_mark_bikini_shop)
Публикация от Купальники Україна ????Білизна (@da_mark_bikini_shop)
Для типа яблока отлично подходят купальники с push-up и драпировкой. Также будут иметь блестящий вид бикини с открытым декольте. Купальники или бикини в вертикальную полоску сделают фигуру визуально стройной.
Если хочешь увеличить объем груди — предпочитай яркие цвета, а чтобы уменьшить — темные. Можно купить купальник с массивным декором на верхней части.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Купальники, білизна (@divina.swimwear)
Публикация от Купальники, білизна (@divina.swimwear)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Frankies (@frankiesbikinis)
Публикация от Frankies (@frankiesbikinis)
Для фигуры типа овал подойдут следующие фасоны купальников: с плавками-бразилианами, чашечками push-up, с широкими бретельками, с принтами.
Выглядеть отлично будут глубокие и темные цвета. Также можно попробовать моно- и танкини.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Swimwear Bikini Store (@bknstoremid)
Публикация от Swimwear Bikini Store (@bknstoremid)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SWIMSSUITS (@swimssuits_)
Публикация от SWIMSSUITS (@swimssuits_)
Купание летом дарит много удовольствия и радости, но следует заботиться и о собственной безопасности. Раньше мы рассказывали, чем можно заразиться в открытых водоемах и как позаботиться о себе.
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