Лови последние теплые дни! Как подобрать купальник по типу фигуры — подборка стильных идей

Хотя лето уже заканчивается, но ты еще успеваешь схватить последние теплые дни и понежиться на пляже или у бассейна. Если у тебя нет подходящего купальника, мы расскажем, как выбрать купальник по типу фигуры. Читай в нашем материале объяснение и смотри фото подборку.

Как выбрать купальник по типу фигуры: подборка стильных с фото

Всего есть пять основных типов фигур, на которые мы ориентируемся:

Песочные часы — самый распространенный тип фигуры. Обладательницы такой фигуры имеют широкие плечи и бедра, узкую талию. Перевернутый треугольник — характеризуется широкими плечами и узкими бедрами. Прямоугольник — обладательницы такой фигуры имеют одинаковый объем груди, талии и бедер. Яблоко — тип женской фигуры с широкими плечами и талией, объемными бедрами. Овал — это фигура, у которой плавные линии и четко очерченные плечи, талия и бедра отсутствуют.

Какого бы типа твоя фигура ни была, важно воспринимать свое тело и любить себя такой, как ты есть.

После того как ты определишь тип фигуры, можно начинать выбирать стильный и удобный купальник.

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Купальники для типа фигуры песочные часы

На самом деле это тот тип фигуры, которому подходят все стили купальников. Однако можно подобрать и такие, которые как можно лучше подчеркнут тело.

К примеру, V-образный вырез, купальники в вертикальную полоску, бикини с треугольниками чашками, цветочные и геометрические принты.

Выгодно будут выглядеть купальники бандо, бикини с завышенной талией, а также декор на купальниках — рюши, кольца, фактурные вставки.

Купальники для типа фигуры перевернутый треугольник

Для женщин, имеющих тип фигуры перевернутый треугольник, лучше выбирать фасоны без бретелек, купальники бандо, или завязывающиеся на шее.

Чтобы подчеркнуть бедра, можно выбрать трусики в стиле бразилиана, фасоны с воланами или дополнительным объемом.

Если тебе хочется визуально сузить плечи, можно предпочесть светлые плавки, верх бикини же должен быть темным.

Купальники для типа фигуры прямоугольник

Для фигуры типа прямоугольник можно подчеркнуть талию разными фасонами. К примеру, купальник с V-образным вырезом с поясом, бикини с трусиками бразилиана, низ-юбка, геометрический или цветочный принт.

Купальники типа фигуры яблоко

Для типа яблока отлично подходят купальники с push-up и драпировкой. Также будут иметь блестящий вид бикини с открытым декольте. Купальники или бикини в вертикальную полоску сделают фигуру визуально стройной.

Если хочешь увеличить объем груди — предпочитай яркие цвета, а чтобы уменьшить — темные. Можно купить купальник с массивным декором на верхней части.

Купальники для типа фигуры овал

Для фигуры типа овал подойдут следующие фасоны купальников: с плавками-бразилианами, чашечками push-up, с широкими бретельками, с принтами.

Выглядеть отлично будут глубокие и темные цвета. Также можно попробовать моно- и танкини.

Купание летом дарит много удовольствия и радости, но следует заботиться и о собственной безопасности. Раньше мы рассказывали, чем можно заразиться в открытых водоемах и как позаботиться о себе.

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