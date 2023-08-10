Лови останні теплі дні! Як підібрати купальник за типом фігури — добірка стильних ідей

Хоча літо вже закінчується, ти ще встигнеш схопити останні теплі дні та поніжитися на пляжі чи біля басейну. Якщо в тебе немає купальника, який личить, ми розповімо, як вибрати купальник за типом фігури. Читай у нашому матеріалі пояснення та дивися добірку фото.
Загалом є п’ять основних типів фігур, на які ми орієнтуємося:
Якого б типу твоя фігура не була, важливо сприймати своє тіло та любити себе такою, як ти є.
Якого б типу твоя фігура не була, важливо сприймати своє тіло та любити себе такою, як ти є.
Після того, як ти визначиш за описом тип фігури, можна починати вибирати стильний та зручний купальник.
Насправді це той тип фігури, якому личать всі стилі купальників. Однак можна підібрати і такі, що якомога краще підкреслять тіло. Наприклад, V-подібний виріз, купальники у вертикальну смужку, бікіні з трикутники чашками, квіткові та геометричні принти.
Вигідний вигляд матимуть купальники бандо, бікіні з завищеною талією, а також декор на купальниках — рюші, кільця, фактурні вставки.
Фото: Pexels
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КУПАЛЬНИКИ • Bel Ange • (@bel_ange_boutique)
Публикация от КУПАЛЬНИКИ • Bel Ange • (@bel_ange_boutique)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Купальники Ocean Of Miracle ???????? (@ocean_of_miracle)
Публикация от Купальники Ocean Of Miracle ???????? (@ocean_of_miracle)
Для жінок, які мають тип фігури перевернутий трикутник, найкраще вибирати фасони без бретельок, купальники бандо, або такі, що зав’язуються на шиї.
Щоб підкреслити стегна, можна вибрати трусики в стилі бразиліана, фасони з воланами чи додатковим об’ємом.
Якщо тобі хочеться візуально звузити плечі, можна віддати перевагу світлим плавкам, верх бікіні ж має бути темним.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Купальники•Україна (@lovesswimwear)
Публикация от Купальники•Україна (@lovesswimwear)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Купальники, пляжний одяг, аксесуари (@sea_dream_store)
Публикация от Купальники, пляжний одяг, аксесуари (@sea_dream_store)
Для фігури типу прямокутник можна підкреслити талію різними фасонами. Наприклад, купальник з V-подібним вирізом з поясом, бікіні з трусиками бразиліана, низ-спідниця, геометричний чи квітковий принт.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КУПАЛЬНИКИ | ALWAYS SUMMER (@always_summer_ua)
Публикация от КУПАЛЬНИКИ | ALWAYS SUMMER (@always_summer_ua)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Купальники Україна ????Білизна (@da_mark_bikini_shop)
Публикация от Купальники Україна ????Білизна (@da_mark_bikini_shop)
Для типу яблуко чудово підходять купальники з push-up та драпіруванням. Також матимуть чудовий вигляд бікіні з відкритим декольте. Купальники чи бікіні у вертикальну смужку зроблять фігуру візуально стрункішою.
Якщо хочеш збільшити об’єм грудей — віддай перевагу яскравим кольорам, а щоб зменшити — темним. Можна придбати купальник з масивним декором на верхній частині.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Купальники, білизна (@divina.swimwear)
Публикация от Купальники, білизна (@divina.swimwear)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Frankies (@frankiesbikinis)
Публикация от Frankies (@frankiesbikinis)
Для фігури типу овал підійдуть такі фасони купальників: з плавками-бразиліанами, з чашечками push-up, з широкими бретельками, з принтами.
Матимуть вигідний вигляд глибокі та темні кольори. Також можна спробувати моно- та танкіні.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Swimwear Bikini Store (@bknstoremid)
Публикация от Swimwear Bikini Store (@bknstoremid)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SWIMSSUITS (@swimssuits_)
Публикация от SWIMSSUITS (@swimssuits_)
Купання влітку дарує багато задоволення та радості, але слід дбати і про власну безпеку. Раніше ми розповідали, чим можна заразитися у відкритих водоймах та як про себе подбати.
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