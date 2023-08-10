Лови останні теплі дні! Як підібрати купальник за типом фігури — добірка стильних ідей

Хоча літо вже закінчується, ти ще встигнеш схопити останні теплі дні та поніжитися на пляжі чи біля басейну. Якщо в тебе немає купальника, який личить, ми розповімо, як вибрати купальник за типом фігури. Читай у нашому матеріалі пояснення та дивися добірку фото.

Як вибрати купальник за типом фігури: добірка стильних з фото

Загалом є п’ять основних типів фігур, на які ми орієнтуємося:

Пісочний годинник — найрозповсюдженіший тип фігури. Власниці такої фігури мають широкі плечі та стегна, вузьку талію. Перевернутий трикутник — характеризується широкими плечима та вузькими стегнами. Прямокутник — власниці такої фігури мають однаковий об’єм грудей, талії та стегон. Яблуко — тип жіночої фігури з широкими плечима та талією, об’ємними стегнами. Овал — це фігура, в якої плавні лінії та чітко окреслені плечі, талія і стегна відсутні.

Якого б типу твоя фігура не була, важливо сприймати своє тіло та любити себе такою, як ти є.

Після того, як ти визначиш за описом тип фігури, можна починати вибирати стильний та зручний купальник.

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Купальники для типу фігури пісочний годинник

Насправді це той тип фігури, якому личать всі стилі купальників. Однак можна підібрати і такі, що якомога краще підкреслять тіло. Наприклад, V-подібний виріз, купальники у вертикальну смужку, бікіні з трикутники чашками, квіткові та геометричні принти.

Вигідний вигляд матимуть купальники бандо, бікіні з завищеною талією, а також декор на купальниках — рюші, кільця, фактурні вставки.

Купальники для типу фігури перевернутий трикутник

Для жінок, які мають тип фігури перевернутий трикутник, найкраще вибирати фасони без бретельок, купальники бандо, або такі, що зав’язуються на шиї.

Щоб підкреслити стегна, можна вибрати трусики в стилі бразиліана, фасони з воланами чи додатковим об’ємом.

Якщо тобі хочеться візуально звузити плечі, можна віддати перевагу світлим плавкам, верх бікіні ж має бути темним.

Купальники для типу фігури прямокутник

Для фігури типу прямокутник можна підкреслити талію різними фасонами. Наприклад, купальник з V-подібним вирізом з поясом, бікіні з трусиками бразиліана, низ-спідниця, геометричний чи квітковий принт.

Купальники для типу фігури яблуко

Для типу яблуко чудово підходять купальники з push-up та драпіруванням. Також матимуть чудовий вигляд бікіні з відкритим декольте. Купальники чи бікіні у вертикальну смужку зроблять фігуру візуально стрункішою.

Якщо хочеш збільшити об’єм грудей — віддай перевагу яскравим кольорам, а щоб зменшити — темним. Можна придбати купальник з масивним декором на верхній частині.

Купальники для типу фігури овал

Для фігури типу овал підійдуть такі фасони купальників: з плавками-бразиліанами, з чашечками push-up, з широкими бретельками, з принтами.

Матимуть вигідний вигляд глибокі та темні кольори. Також можна спробувати моно- та танкіні.

Купання влітку дарує багато задоволення та радості, але слід дбати і про власну безпеку. Раніше ми розповідали, чим можна заразитися у відкритих водоймах та як про себе подбати.

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