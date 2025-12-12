Как правильно выбрать серьги к прически: советы для длинных и коротких волос

Как выбрать серьги под прическу — вопрос, который хоть раз задавала себе каждая женщина. Одни не подходят к распущенным волосам, а другие не подходят к хвосту. Но, несмотря на это, хочется быть самой красивой.

При выборе серьг важно учитывать их форму. Ведь есть серьги-подвески, а есть, например, “гвоздики”. Есть и другие варианты, которые следует рассмотреть. Читай, как правильно выбрать украшения и создать гармоничный образ.

Как выбрать серьги под любую прическу: практические советы

Для собранных волос

Начнем с волос. А именно из того, какими они будут: распущенными или собранными. К собранным волосам лучше подойдут яркие и длинные серьги, например подвески прямоугольной, каплевидной, круглой, квадратной или любой другой формы.

Почему они? Потому что они будут прекрасно видны и окружающие обязательно обратят внимание на твой хороший вкус. Выбирай серьги с драгоценными камнями: жемчужинами, бриллиантами или самоцветами.

Для прямых волос можно выбрать лаконичные серьги: идеальный треугольник, квадрат или круг. А к кудрявому и пышному выбирай что-то посложнее и “драматичнее”:

формы снежинок или цветов;

многоугольники;

кресты;

протяжки и т.д.

Такие украшения будут лучше выделяться на фоне прически.

Для распущенных волос

А вот для распущенных волос советуем выбирать серьги конго, кафы или пуссеты. Они будут выглядеть стильно, но при этом лаконично и не будут отвлекать от прически.

Кафы — это серьги, которые украшают мочку уха и часть ушной раковины. Конго — серьги в виде колец, это хорошо известный всем вариант, который может быть как классическим, так и с дополнением в виде декора.

Пусcеты — это те же гвозди, которые точно не будут мешать и не цепляться за волосы. Идеальный выбор для тех, кто постоянно распускает волосы и не желает вырывать их вместе, снимая украшение.

Серьги для коротких причесок

Для короткой прически идеально подойдут сдержанные пусеты и маленькие кольца. При этом длинные подвески, кафы и большие кольца тоже станут хорошим выбором для эффектных образов.

Поскольку короткая прическа лучше открывает уши можно экспериментировать с формами и длиной. А широкий выбор украшений предлагает ювелирный бренд Золотой вік. Здесь ты сможешь найти серьги на любой вкус и повод.

На что еще обратить внимание при выборе серьг

Важнейшим является качество металла, из которого сделаны украшения. Выбирай надежных производителей, которые проводят контроль качества и используют металлы наивысшей пробы. Для большинства ювелирных украшений это обычно 585 проба. В состав такого сплава входит 58,5 % чистого золота.

Если металл некачественный или слишком тонкий, то застежки будут быстро деформироваться и гнуться. Это приведет к тому, что серьгу будет труднее застегнуть и, как результат, легче потерять. Поэтому не советуем экономить, а вместо этого обращай внимание на надежность производителя и сплав.

Также узнай, как отличить настоящее золото от подделки.

