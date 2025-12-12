Як правильно вибрати сережки до зачіски: поради для довгого та короткого волосся

Як вибрати сережки під зачіску — питання, яке хоч раз ставила собі кожна жінка. Одні не підходять до розпущеного волосся, а інші не пасують до хвоста. Але, попри це, хочеться бути найкрасивішою.

При виборі сережок важливо враховувати їхню форму. Адже є сережки-підвіски, а є, наприклад, “цвяшки”. Є й інші варіанті, які варто розглянути. Читай, як правильно вибрати прикраси й створити гармонійний образ.

Як вибрати сережки під будь-яку зачіску: практичні поради

Для зібраного волосся

Почнімо з волосся. А саме з того, яким воно буде: розпущеним чи зібраним. До зібраного волосся найкраще пасуватимуть яскраві та довгі сережки, наприклад підвіски прямокутної, краплеподібної, круглої, квадратної чи будь-якої іншої форми.

Чому саме вони? Бо їх буде чудово видно й оточення обов’язково зверне увагу на твій гарний смак. Обирай сережки з дорогоцінним камінням: перлинами, діамантами або самоцвітами.

Для прямого волосся можна вибрати лаконічні сережки: ідеальний трикутник, квадрат чи коло. А до кучерявого та пишного вибирай щось складніше і “драматичніше”:

форми сніжинок або квітів;

багатокутники;

хрести;

протяжки тощо.

Такі прикраси краще виділятимуться на фоні засічки.

Для розпущеного волосся

А от для розпущеного волосся радимо вибирати сережки конго, кафи або пуссети. Вони матимуть лаконічний, але стильний вигляд, та не відволікатимуть від засічки.

Кафи — це сережки, які прикрашають мочку вуха та частину вушної раковини. Конго — сережки у вигляді кілець, Це добре відомий всім варіант, який може бути як класичним, так і з доповненням у вигляді декору.

Пусети — це ті самі цвяхи, які точно не заважатимуть і не чіплятимуться за волосся. Ідеальний вибір для тих, хто постійно розпускає волосся і не бажає виривати його, знімаючи прикрасу.

Сережки для коротких зачісок

Для короткої зачіски ідеально підійдуть стримані пусети та маленькі кільця. Водночас довгі підвіски, кафи й великі кільця теж стануть гарним вибором для ефектних образів.

Оскільки коротка зачіска найкраще відкриває вуха можна експериментувати з формами та довжиною. А широкий вибір прикрас пропонує ювелірний бренд Золотий вік. Тут ти зможеш знайти сережки на будь-який смак та привід.

На що ще звернути увагу при виборі сережок

Найважливішою є якість металу, з якого зроблені прикраси. Обирай надійних виробників, які проводять контроль якості та використовують метали найвищої проби. Для більшості ювелірних прикрас це зазвичай 585 проба. У склад такого сплаву входить 58,5% чистого золота.

Якщо метал неякісний або надто тонкий, то застібки будуть швидко деформуватися і гнутися. Це призведе до того, що сережку буде важче застібнути й, як результат, легше загубити. Тож не радимо економити, натомість звертай увагу на надійність виробника та сплав.

