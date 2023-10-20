Быстро, но безопасно: как вылечить горло за один день в домашних условиях

Боль в горле часто возникает внезапно. Однако если его игнорировать, он может привести к определенным осложнениям и побороть заболевание удается не так быстро. Поэтому врач-отоларинголог Наталья Попович рассказала Фактам ICTV. Здоровье, как вылечить горло за один день в домашних условиях и возможно ли это вообще.

Почему возникает боль в горле

Врач объясняет, что боль в горле — это один из симптомов. Однако он может свидетельствовать не только о наличии простуды, ОРВИ или гриппа. Также горло может болеть при наличии болезней желудочно-кишечного тракта, ревматологических и эндокринологических заболеваний.

Как вылечить горло за один день

Следует отметить, что, прежде всего, следует обратиться к своему семейному врачу, который может определить причину возникновения боли и назначить эффективный способ лечения.

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Однако в домашних условиях можно немного облегчить свое состояние. Но в то же время нужно помнить, что эти советы подействуют только в том случае, если боль в горле вызвала вирусная инфекция.

Как вылечить горло:

сначала нужно позаботиться об увлажнении слизистой — употреблять много теплой жидкости и поддерживать влажность помещения;

также можно пользоваться леденцами и спреями, которые тоже будут увлажнять слизистую горла;

необходимо не забывать и о диете, ведь некоторые продукты могут раздражать слизистую и усугублять самочувствие.

Также врач считает, что можно принимать препараты для уменьшения воспаления и боли как ибупрофен и парацетамол.

Однако по применению любых лекарств следует сначала проконсультироваться со своим семейным врачом и принимать во внимание вероятность личного не восприятия определенных препаратов и аллергии. Это касается и применения антибиотиков, которые лучше принимать только после рекомендации врача.

Кроме того, Наталья Попович говорит, что после консультации у врача и его одобрения можно попытаться полоскать горло каждые два часа, например, солевым раствором или настоем трав ромашки и календулы. Но ты всегда можешь проверить, помогут ли полоскания от боли в горле.

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