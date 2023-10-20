Швидко, але безпечно: як вилікувати горло за один день в домашній умовах

Біль у горлі часто виникає раптово. Однак якщо його ігнорувати, він може призвести до певних ускладнень і побороти захворювання вдається вже не так швидко. Тому лікарка-отоларинголог Наталія Попович розповіла Фактам ICTV. Здоров’я, як вилікувати горло за один день в домашніх умовах та чи можливо це взагалі.

Чому виникає біль у горлі

Лікарка пояснює, що біль у горлі — це один із симптомів. Однак він може свідчити не лише про наявність застуди, ГРВІ чи грипу. Також горло може боліти й за наявності хвороб шлунково-кишкового тракту, ревматологічних та ендокринологічних захворювань.

Як вилікувати горло за один день

Варто зазначити, що насамперед варто звернутись до свого сімейного лікаря, який може визначити причину виникнення болю та назначити ефективний спосіб лікування.

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Однак у домашніх умовах можна трохи полегшити свій стан. Та водночас потрібно пам’ятати, що ці поради подіють лише у тому випадку, якщо біль у горлі спричинила вірусна інфекція.

Як вилікувати горло:

спершу потрібно подбати про зволоження слизової — вживати багато теплої рідини та підтримувати вологість приміщення;

також можна користуватись льодяниками та спреями, які теж будуть зволожувати слизову оболонку горла;

необхідно не забувати й про дієту, адже деякі продукти можуть подразнювати слизову та погіршувати самопочуття.

Також лікарка вважає, що можна приймати препарати для зменшення запалення та болю як ібупрофен та парацетамол.

Проте щодо застосування будь-яких ліків варто спершу проконсультуватись зі своїм сімейним лікарем та брати до уваги ймовірність особистого несприйняття певних препаратів та алергії. Це стосується й застосування антибіотиків, які краще вживати лише після рекомендації лікаря.

Крім того, Наталія Попович говорить, що після консультації у лікаря та його схвалення, можна спробувати полоскати горло кожні дві години, наприклад, сольовим розчином чи настоєм трав ромашки та календули. Та ти завжди можеш також перевірити, чи допоможуть полоскання від болю в горлі.

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