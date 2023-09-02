Бесплатные роды и ряд услуг? За что в Украине роженицы могут не платить — условия и преимущества

Каждый год рождается около 200 тыс. маленьких украинцев и украинок. Важно, чтобы дети и их мамы получали качественную и квалифицированную помощь. А еще лучше — бесплатную и качественную. Читай в нашем материале, какие услуги для рожениц бесплатные в Украине.
По состоянию на 29 августа, в Украине 306 больниц и роддомов заключили договоры с Национальной службой здоровья Украины на предоставление услуги Медицинская помощь при родах. Это значит, что роды могут пройти бесплатно. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения.
Беременные женщины имеют право самостоятельно выбирать роддом среди тех, что заключили договор с НСЗУ на бесплатную медицинскую помощь во время родов. Это касается и ВПЛ.
Все необходимое — и лекарства, и медицинские изделия, и все необходимые манипуляции — входят в бесплатный пакет услуг, — сообщают в Минздраве.
Все необходимое — и лекарства, и медицинские изделия, и все необходимые манипуляции — входят в бесплатный пакет услуг, — сообщают в Минздраве.
Однако важно отметить, что беременные могут выбирать только роддом, а не врача. Программа медицинских гарантий покрывает только роды с дежурной акушерской бригадой.
В перечень бесплатных услуг по пакету Медицинская помощь при родах входят следующие:
Роженицы не должны платить за ургентное или плановое кесарево сечение.
Роженицы не должны платить за ургентное или плановое кесарево сечение.
Ведь согласно пакету услуг покрываются усложненные и неосложненные виды родов. По такой программе в 2023 году провели уже 31 254 кесаревых сечения.
В случае возникновения осложнений беременности, требующих обследования или стационарного лечения, беременная должна получить направление у семейного врача или акушера-гинеколога в медицинское учреждение.
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