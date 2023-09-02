Бесплатные роды и ряд услуг? За что в Украине роженицы могут не платить — условия и преимущества

Каждый год рождается около 200 тыс. маленьких украинцев и украинок. Важно, чтобы дети и их мамы получали качественную и квалифицированную помощь. А еще лучше — бесплатную и качественную. Читай в нашем материале, какие услуги для рожениц бесплатные в Украине.

Какие услуги для рожениц бесплатные в Украине: полный перечень

По состоянию на 29 августа, в Украине 306 больниц и роддомов заключили договоры с Национальной службой здоровья Украины на предоставление услуги Медицинская помощь при родах. Это значит, что роды могут пройти бесплатно. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения.

Беременные женщины имеют право самостоятельно выбирать роддом среди тех, что заключили договор с НСЗУ на бесплатную медицинскую помощь во время родов. Это касается и ВПЛ.

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Все необходимое — и лекарства, и медицинские изделия, и все необходимые манипуляции — входят в бесплатный пакет услуг, — сообщают в Минздраве.

Однако важно отметить, что беременные могут выбирать только роддом, а не врача. Программа медицинских гарантий покрывает только роды с дежурной акушерской бригадой.

В перечень бесплатных услуг по пакету Медицинская помощь при родах входят следующие:

медицинская помощь при родах с дежурной акушерской бригадой;

партнерские роды;

ведение неосложненных и усложненных родов;

проведение кесарева сечения (ургентного или планового);

мониторинг состояния роженицы и ребенка;

снижение болевых ощущений — эпидуральная аналгезия и другие методы;

эпидуральная аналгезия и другие методы; анестезиологическое обеспечение;

круглосуточные лабораторные и инструментальные исследования;

консультирование врачами других специальностей;

проведение постконтактной АРТ профилактики детям, рожденным от ВИЧ-положительных матерей;

пульсоксиметрический скрининг критических врожденных пороков сердца; оценка слуха у новорожденных;

прививка для малыша;

консультирование по вопросам грудного вскармливания и послеродовой контрацепции;

психологическая поддержка;

питание в условиях стационара.

Роженицы не должны платить за ургентное или плановое кесарево сечение.

Ведь согласно пакету услуг покрываются усложненные и неосложненные виды родов. По такой программе в 2023 году провели уже 31 254 кесаревых сечения.

В случае возникновения осложнений беременности, требующих обследования или стационарного лечения, беременная должна получить направление у семейного врача или акушера-гинеколога в медицинское учреждение.

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