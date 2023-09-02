Безкоштовні пологи та ще низка послуг? За що в Україні породіллі можуть не платити — умови й переваги

Щороку народжується близько 200 тис. маленьких українців та українок. Важливо, щоб діти та їхні мами отримували якісну та кваліфіковану допомогу. А ще краще — безкоштовну та якісну. Читай у нашому матеріалі, які послуги для породіль є безкоштовними в Україні.
Станом на 29 серпня в Україні 306 лікарень та пологових будинків уклали договори з Національною службою здоров’я України на надання послуги Медична допомога при пологах. Це означає, що пологи можуть пройти безкоштовно. Про це розповіли у Міністерстві охорони здоров’я.
Вагітні жінки мають право самостійно вибирати пологовий будинок серед тих, що уклали договір із НСЗУ на безкоштовну медичну допомогу під час пологів. Це стосується і ВПО.
Усе необхідне — і ліки, і медичні вироби, і всі необхідні маніпуляції — входять у безоплатний пакет послуг, — повідомляють у МОЗ.
Усе необхідне — і ліки, і медичні вироби, і всі необхідні маніпуляції — входять у безоплатний пакет послуг, — повідомляють у МОЗ.
Однак важливо зазначити, що вагітні можуть вибирати лише пологовий будинок, а не лікаря. Програма медичних гарантій покриває лише пологи з черговою акушерською бригадою.
У перелік безкоштовних послуг за пакетом Медична допомога при пологах входять такі:
Породіллі не мають платити за ургентний чи плановий кесарів розтин.
Породіллі не мають платити за ургентний чи плановий кесарів розтин.
Адже відповідно до пакету послуг, покриваються ускладнені та неускладнені види пологів. За такою програмою у 2023 році провели вже 31 254 кесаревих розтини.
У разі виникнення ускладнень вагітності, що потребують обстеження чи стаціонарного лікування, вагітна має отримати направлення у сімейного лікаря чи акушера-гінеколога до медичного закладу.
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