Безкоштовні пологи та ще низка послуг? За що в Україні породіллі можуть не платити — умови й переваги

Щороку народжується близько 200 тис. маленьких українців та українок. Важливо, щоб діти та їхні мами отримували якісну та кваліфіковану допомогу. А ще краще — безкоштовну та якісну. Читай у нашому матеріалі, які послуги для породіль є безкоштовними в Україні.

Які послуги для породіль є безкоштовними в Україні: повний перелік

Станом на 29 серпня в Україні 306 лікарень та пологових будинків уклали договори з Національною службою здоров’я України на надання послуги Медична допомога при пологах. Це означає, що пологи можуть пройти безкоштовно. Про це розповіли у Міністерстві охорони здоров’я.

Вагітні жінки мають право самостійно вибирати пологовий будинок серед тих, що уклали договір із НСЗУ на безкоштовну медичну допомогу під час пологів. Це стосується і ВПО.

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Усе необхідне — і ліки, і медичні вироби, і всі необхідні маніпуляції — входять у безоплатний пакет послуг, — повідомляють у МОЗ.

Однак важливо зазначити, що вагітні можуть вибирати лише пологовий будинок, а не лікаря. Програма медичних гарантій покриває лише пологи з черговою акушерською бригадою.

У перелік безкоштовних послуг за пакетом Медична допомога при пологах входять такі:

медична допомога при пологах з черговою акушерською бригадою;

партнерські пологи;

ведення неускладнених та ускладнених пологів;

проведення кесаревого розтину (ургентного або планового);

моніторинг стану породіллі та дитини;

зниження больових відчуттів — епідуральна аналгезія та інші методи;

анестезіологічне забезпечення;

цілодобові лабораторні та інструментальні дослідження;

консультування лікарями інших спеціальностей;

проведення постконтактної АРТ профілактики дітям, народженим від ВІЛ-позитивних матерів;

пульсоксиметричний скринінг критичних вроджених вад серця, оцінювання слуху у новонароджених;

щеплення для малюка;

щеплення для малюка; консультування з питань грудного вигодовування та післяпологової контрацепції;

психологічна підтримка;

харчування в умовах стаціонару.

Породіллі не мають платити за ургентний чи плановий кесарів розтин.

Адже відповідно до пакету послуг, покриваються ускладнені та неускладнені види пологів. За такою програмою у 2023 році провели вже 31 254 кесаревих розтини.

У разі виникнення ускладнень вагітності, що потребують обстеження чи стаціонарного лікування, вагітна має отримати направлення у сімейного лікаря чи акушера-гінеколога до медичного закладу.

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