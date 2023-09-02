Здоров'я та краса

Безкоштовні пологи та ще низка послуг? За що в Україні породіллі можуть не платити — умови й переваги

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 02 Вересня 2023, 08:00
Які послуги для породіль є безкоштовними в Україні: повний перелік
Фото: Unsplash

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