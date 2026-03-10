Кето-диета простыми словами: для чего нужна и есть ли противопоказания

В последние годы все большую популярность набирает кето-диета, разработанная достаточно давно. Сегодня же снижение в рационе простых углеводов и увеличение жиров, предусмотренное этой системой питания, взяли на вооружение много людей, прежде всего, с целью снижения массы тела.

Читай, для чего нужна кето-диета, что нужно знать перед тем, как применять кето-диету, и как она работает при похудении — в материале.

Что такое кето-диета

Кетогенная диета — это режим питания с низким содержанием углеводов, умеренным содержанием белков и высоким содержанием полезных жиров. В основе этой диеты лежит мысль о том, что при снижении потребления простых углеводов и сахара до 30-50 граммов в день в течение многих дней, организм начнет превращать жир в кетоны, которые затем использует для получения энергии.

Кетозная диета богата зелеными листовыми овощами и включает полезные жиры, мясо, морепродукты, курятину, яйца, сыр, орехи и семена.

Продукты, которых следует избегать: сладости, сахар, хлеб, рис, тортильи, картофель, фасоль и другие обработанные продукты.

Традиционно при кето-диете продукты употребляются в следующих соотношениях:

60-70% суточных калорий приходится на жиры (творог, авокадо, рыба, орехи, семена чиа, семена льна, масло триглицеридов средней цепи и т.п.)

20-25% калорий приходится на белок (мясо, рыба, курятина, орехи, зеленые листовые овощи)

5% калорий — на углеводы (клубника, черника, вишня, кокос, зеленые листовые овощи, миндальная мука и т.д.).

Типы кето-диеты

Выделяют несколько разновидностей кето-диеты, а именно:

Классическая . В рационе должно быть 75% жиров, 20% белков, 5% углеводов. Причем употреблять для безопасного процесса похудения нужно только полезные жиры (органические, природные, растительные).

. В рационе должно быть 75% жиров, 20% белков, 5% углеводов. Причем употреблять для безопасного процесса похудения нужно только полезные жиры (органические, природные, растительные). Целевая . Нужна для спортсменов с целью поглощения “простых” углеводов в течение 30 минут, то есть во время одной высокоинтенсивной тренировки.

. Нужна для спортсменов с целью поглощения “простых” углеводов в течение 30 минут, то есть во время одной высокоинтенсивной тренировки. Цикличная. Нужна тем, кто соблюдал классическую кето-диету, но похудение остановилось. Несколько измененный режим питания позволяет заново активизировать метаболизм и процесс расщепления жира. Разрешено употреблять в течении 1-2 суток здоровые и не обработанные углеводы. В этом случае процесс прерывания кетоза на непродолжительное время будет полезным.

Нужна тем, кто соблюдал классическую кето-диету, но похудение остановилось. Несколько измененный режим питания позволяет заново активизировать метаболизм и процесс расщепления жира. Разрешено употреблять в течении 1-2 суток здоровые и не обработанные углеводы. В этом случае процесс прерывания кетоза на непродолжительное время будет полезным. С повышенным содержанием белка . Нужна людям с лишним весом. План: белки – 35 %, жиры – 60 %, углеводы – 5 %. Организм использует альтернативную энергию для наращивания мышечной массы и повышения физической работоспособности. Таким способом и достигается результат.

. Нужна людям с лишним весом. План: белки – 35 %, жиры – 60 %, углеводы – 5 %. Организм использует альтернативную энергию для наращивания мышечной массы и повышения физической работоспособности. Таким способом и достигается результат. Ограничительная. Допустимо не больше 12 г углеводов в день. Должна быть выписана врачом, чтобы активировать процесс расщепления жира.

Что такое кето-диета и в чем ее плюсы

Автор книги Keto Clarity — Джимми Мур, писал о преимуществах, которые испытывают люди на кето-диете:

Потеря веса.

Легче контролировать голод и аппетит.

Проясняется разум.

Появляется больше энергии.

Улучшается качество сна.

Стабилизируется уровень сахара в крови и улучшается чувствительность к инсулину.

Снижается АД.

Уменьшается изжога.

Улучшается иммунная система и замедляется биологическое старение.

Улучшается память.

Улучшается состояние кожи.

Снижается тревожность.

Улучшается самодисциплина.

Минусы кето-диеты и противопоказания

Это строгая диета — количество разрешенных продуктов очень ограничено.

Диета на первых неделях сопровождается усталостью, слабостью, недостаточной концентрацией внимания, неприятным запахом тела и рта, повышенным желанием сладкого, сильным голодом.

Реакция кишечника на обилие жира может проявляться в виде боли в нижней части живота.

Количество мочеиспускания увеличивается.

Может нарушиться гормональный баланс.

При наличии следующих противопоказаний подобный режим питания должен быть под запретом:

Проблемы печени, почек и поджелудочной железы, поскольку этим органам придется справляться с большей нагрузкой, вызванной метаболизмом кетоновых тел.

Появление таких симптомов, как сонливость, запор, боль в животе, отсутствие аппетита, усталость, — при соблюдении диеты несколько дней.

Наличие мочекаменной болезни.

Гиперурикемия.

Беременность, период кормления грудью.

Диабет.

Возраст до 18 лет.

Кето-диета: меню

Соотношение питательных веществ в кетогенной диете составляет 4:1. Это означает:

4:1 — 4 г жира на 1 г белка и углеводов, то есть около 86% — потребность в энергии покрывается жирами, около 2-4% — углеводами, а остальные — белком.

Кетогенная диета — это трехкратный прием пищи. Следует распланировать для каждого приема пищи количество белка, жиров и углеводов.

Пример меню на неделю:

Понедельник . Завтрак: чай и омлет с зеленью. Обед: индюшиное филе с грибами в духовке. Ужин: запеканка из курицы и фреш.

. Завтрак: чай и омлет с зеленью. Обед: индюшиное филе с грибами в духовке. Ужин: запеканка из курицы и фреш. Вторник. Завтрак: кофе и вареные яйца. Обед: рыба с овощами в духовке. Ужин: запеканка из творога и кефир.

Завтрак: кофе и вареные яйца. Обед: рыба с овощами в духовке. Ужин: запеканка из творога и кефир. Среда. Завтрак: мясное суфле и цитрус. Обед: куриная грудка с зеленью в духовке. Ужин: чай и вареные креветки.

Завтрак: мясное суфле и цитрус. Обед: куриная грудка с зеленью в духовке. Ужин: чай и вареные креветки. Четверг. Завтрак: омлет с мясом и йогуртом. Обед: суп с фрикадельками. Ужин: мясное суфле и чай.

Завтрак: омлет с мясом и йогуртом. Обед: суп с фрикадельками. Ужин: мясное суфле и чай. Пятница. Завтрак: вареные яйца и оливки. Обед: говяжьи котлеты, салат из овощей, чай. Ужин: молоко с сырниками.

Завтрак: вареные яйца и оливки. Обед: говяжьи котлеты, салат из овощей, чай. Ужин: молоко с сырниками. Суббота . Завтрак: кофе с творогом. Обед: тефтели и салат из овощей. Ужин: суп на рыбе и цитрусах.

. Завтрак: кофе с творогом. Обед: тефтели и салат из овощей. Ужин: суп на рыбе и цитрусах. Воскресенье. Завтрак: сырники с орехами. Обед: запеченная говядина с помидорами. Ужин: фрикадельки с пармезаном или чедером.

Если ты решил(-а) сесть на кето-диету, то следует приобрести дополнительно комплексные добавки, чтобы не страдать от дефицита питательных веществ. Их стоит добавить в меню в неделю.

Кето-диета — вся правда о похудении без углеводов: видео

Правильно составленное меню и хорошо подобранные добавки приводят к быстрому процессу похудения. Но впоследствии важно сбалансировать рацион в целом, чтобы закрепить результат.

А вот для наших читателей еще один вид диеты: средиземноморская диета. Названа в честь морского региона, где приоритет придают растительной пище и ненасыщенным жирам. Только ты можешь выбрать путь к оздоровлению организма. Сознательный выбор — это выбор изменить свою жизнь без ущерба для организма.

