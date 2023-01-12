Внимательно следи за изменениями: когда должны выпадать молочные зубы — возраст и последовательность

Выпадают или нет? Дети развиваются по-разному, и поэтому не повод переживать, если что-то идет не по плану. В материале мы расскажем, когда должны выпадать молочные зубы у детей и что нужно делать после выпадения, а также в каком случае необходимо обратиться к врачу.

Когда должны выпадать молочные зубы — последовательность

Смена молочных зубов на постоянные у детей начинается чаще всего в пять – шесть лет. Бывают случаи более раннего и позднего начала выпадения. Такое отличие является нормой, ведь каждый ребенок развивается по-разному.

На выпадение влияют индивидуальные особенности, наследственность, инфекционные болезни, которыми переболел ребенок, и течение беременности матери.

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Обычно смена молочных зубов на постоянные завершается к 14-15 годам. Для удобства ты можешь распечатать календарь выпадения и отмечать выпавшие зубы.

Первыми выпадают центральные резцы, далее — боковые, затем нижние и верхние малые моляры, далее клыки, а уже в самом конце сменяются вторые моляры. Порядок выпадения может отличаться.

Причинами раннего выпадения зубов могут быть проблемы с гигиеной, кариесом, травмами, пародонтозными болезнями и прочее. А если зубы не выпадают вообще, это может указывать на отсутствие зачатков постоянных зубов или задержку рассасывания молочного корня.

Стоматолог Алена Илюк рассказала, почему не стоит удалять молочные зубы раньше.

Молочные зубы должны меняться физиологически. Если удалить зуб раньше, например, вследствие плохой гигиены, это может угрожать смещением соседних зубов на место удаленного, что влечет за собой искажение прикуса.

Чтобы контролировать процесс смены зубов у ребенка, посещайте врача раз в полгода или после каждого выпадения зубов. Таким образом ребенок сможет избежать деформации зубного ряда, а врач будет видеть формирование зачатков других зубов.

Обратиться к стоматологу следует, если кроме интенсивного выпадения или его длительного отсутствия есть задержка общего развития, симптомы рахита и эндокринные заболевания.

Что делать, когда выпал молочный зуб

Если у ребенка выпал молочный зуб, нужно соблюдать простые правила, чтобы избежать попадания бактерий в рану.

Ребенок должен прополоскать полость рта чистой водой или теплым отваром ромашки. Если рана кровоточит, приложи к ней ненадолго марлевый тампон или кусочек бинта, смоченного хлоргексидином. Лучше не употреблять пищу и напитки, кроме воды или несладкого чая, в течение двух часов после выпадения зуба. Если на улице мороз, ребенку лучше провести день дома, чтобы не простудить полость рта. Также нужно избегать сквозняков. При смене зубов ребенок должен питаться сбалансированно и полезно, чтобы употреблять как можно больше витаминов и минералов.

Если после выпадения молочного зуба у ребенка набухли десна, есть боль и покраснение, необходимо посетить стоматолога.

Ранее мы рассказывали, когда нужно вести ребенка к стоматологу.

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