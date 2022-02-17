Здоровье и красота

Кольца, браслеты и “гадания” по руке — генетик о том, почему устройства быстрой диагностики организма не работают

Елена Яковлева, редактор сайта 17 февраля 2022, 16:00
Прилади для медичної діагностики - як не залишитися обдуреним
Фото: Unsplash

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