Кольца, браслеты и “гадания” по руке — генетик о том, почему устройства быстрой диагностики организма не работают

Врачи отмечают, что проходить полное обследование организма нужно, по крайней мере, раз в год. Однако многие игнорируют эту рекомендацию из-за финансовой составляющей или нехватки времени.

Люди постоянно хотят упростить себе жизнь и придумать волшебный прибор, который сможет быстро диагностировать все системы организма без анализа и врачей. Генетик и геронтолог Александр Коляда рассказал, почему это так не работает и как не попасть на маркетинговый крючок.

Рассмотрим несколько приборов, которые предлагают некоторые клиники.

Лаборатория на дому

— Клиент получает “баночку”, собирает в нее мочу / волосы / кал / ушную серу / остатки надежды на быстрое лечение от шлаков, а “баночка” ему выдает ответ, каких витаминов ему не хватает, и сразу предлагает персонализированные БАДы, — поделился Александр Коляда в своем Instagram.

По словам генетика, домашняя диагностика мочи или крови возможна, но она может измерить очень мало показателей и польза от нее невелика. К примеру, в домашних условиях в моче можно измерить рН, кетоны, глюкозу, кровь в моче, магний, нитриты, витамин С, В9 и найти некоторые инфекции. Можно еще пройти тест на беременность.

Для анализа веществ требуются разные и сложные методы. Гормоны, витамины и метаболиты содержатся в небольших концентрациях во всех человеческих жидкостях, поэтому нет простых реакций, которые бы их окрасили и показали их точное количество.

Для этого нужны большие и дорогие приборы. В обычной лаборатории ими заставлены все комнаты, и стоимость техники на квадратный метр помещения больше, чем в салоне BMW, — объясняет Коляда.

Такие приборы могут весить тонну, работать над одним анализом круглосуточно и требовать еще три человека, которые будут анализировать результаты.

Но для того чтобы на основе результатов лабораторных анализов давать человеку рекомендации по здоровью, нужен еще врач.

Даже если в ближайшие годы приборы для домашнего диагностирования организма расширят список показателей, которые способны измерять, то все равно этого будет недостаточно для получения полной картины о здоровье.

Ну, проверите вы не два микроэлемента, а четыре. Что будете делать с остальными? Они ведь в определенном балансе находятся и сами по себе ни о чем не говорят, — отмечает ученый.

Популярны кольца на палец и браслеты для оценки качества сна, уровня энергии, стресса и т.д., однако они совсем не эффективны.

“Гадание” по ладони

Есть особые приборы, которые только при помощи ладони якобы способны продиагностировать все тело: от витаминов и минералов до сердечно-сосудистой системы. На самом же деле для этого требуется как минимум анализ крови.

Для анализа микроэлементов, например, кровь нужно сжечь в печи, а затем ее пепел проанализировать ядерно-адсорбционным методом на приборе, который стоит полмиллиона долларов.

Для измерения большинства витаминов нужно провести жидкостную хроматографию, занимающую день-два работы с образцом на приборе аналогичной стоимости.

Существуют методы типа рамановской спектроскопии, которые действительно могут заглянуть на пару миллиметров в кожу. Однако они способны измерять очень ограниченные показатели и не с той точностью, которая необходима для установления диагноза.

Ни один прибор лучшего качества Японии, Кореи или Швейцарии не сможет измерить по руке что-либо из вашей внутренней биохимии. Дело не в качестве прибора, а в том, что таких технологий измерения нет, — убеждает Коляда.

Если же вы пришли к врачу на такую ​​диагностику, то попросите его продиагностировать другую руку или ту же самую через минуту. Результаты будут совсем другие.

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