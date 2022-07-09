Здоровье и красота

Грудное вскармливание — не 100% защиты от беременности! Гинеколог рассказала о методах контрацепции на ГВ

Елена Яковлева, редактор сайта 09 июля 2022, 19:00
Контрацепція під час лактації - лактаційна аменорея та інші методи
Фото: Unsplash

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