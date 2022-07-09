Грудное вскармливание — не 100% защиты от беременности! Гинеколог рассказала о методах контрацепции на ГВ

Многие женщины в период грудного вскармливания считают, что забеременеть при таких условиях невозможно. Но на самом деле это не так.

Врач гинеколог-эндокринолог Татьяна Осауленко рассказала о надежности метода лактационной аменореи и какие другие варианты контрацепции подходят для применения во время ГВ.

Лактационная аменорея: за и против

Лактационная аменорея — это вид биологической контрацепции, основанный на отсутствии овуляции у женщин, младенцы которых питаются исключительно материнским молоком.

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При строгом соблюдении всех правил эффективность метода действительно достигает 98%.

Речь идет про:

Кормление грудью каждые три часа в день и минимум один раз ночью. Промежуток между кормлениями не должен превышать шести часов. Отсутствие менструации. Возраст малыша до шести месяцев.

Но часто бывает так, что женщина не замечает, как увеличивает промежутки между кормлениями ребенка. А это напрямую повышает риск наступления повторной беременности.

Кроме этого, овуляция может начаться раньше первой после родов менструации. А при таком условии метод лактационной аменореи не будет иметь никакого смысла.

Подходящие методы контрацепции во время ГВ

Хорошая новость состоит в том, что новоиспеченным мамам можно использовать другие варианты защиты:

внутриматочную спираль (ее можно установить во время первой менструации);

презерватив;

спермициды в форме крема, таблеток и свеч. Не волнуйся, препараты оказывают исключительно местное действие и не всасываются в кровоток. Это абсолютно безопасно для малыша.

Нежелательные методы контрацепции для рожениц

Впрочем, не все контрацептивы могут применяться для недавно родивших женщин.

Нежелательно использовать комбинированные оральные контрацептивы, ведь в их составе содержится эстрогеновый компонент. Из-за него может уменьшаться и даже прекращаться лактация.

Мамам, кормящим малышей грудью, можно использовать только так называемые “мини-пили”, содержащие прогестероновый компонент вместо эстрогенового.

На метод прогнозирования овуляции тоже не стоит надеяться. Он ненадежен даже для женщин, которые не рожали.

После родов и во время кормления в организме матери происходит гормональная перестройка, поэтому эффективность прогнозирования овуляции снижается еще больше.

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