Грудное вскармливание — не 100% защиты от беременности! Гинеколог рассказала о методах контрацепции на ГВ

Многие женщины в период грудного вскармливания считают, что забеременеть при таких условиях невозможно. Но на самом деле это не так.
Врач гинеколог-эндокринолог Татьяна Осауленко рассказала о надежности метода лактационной аменореи и какие другие варианты контрацепции подходят для применения во время ГВ.
Лактационная аменорея — это вид биологической контрацепции, основанный на отсутствии овуляции у женщин, младенцы которых питаются исключительно материнским молоком.
При строгом соблюдении всех правил эффективность метода действительно достигает 98%.
Речь идет про:
Но часто бывает так, что женщина не замечает, как увеличивает промежутки между кормлениями ребенка. А это напрямую повышает риск наступления повторной беременности.
Но часто бывает так, что женщина не замечает, как увеличивает промежутки между кормлениями ребенка. А это напрямую повышает риск наступления повторной беременности.
Кроме этого, овуляция может начаться раньше первой после родов менструации. А при таком условии метод лактационной аменореи не будет иметь никакого смысла.
Хорошая новость состоит в том, что новоиспеченным мамам можно использовать другие варианты защиты:
Впрочем, не все контрацептивы могут применяться для недавно родивших женщин.
Нежелательно использовать комбинированные оральные контрацептивы, ведь в их составе содержится эстрогеновый компонент. Из-за него может уменьшаться и даже прекращаться лактация.
Мамам, кормящим малышей грудью, можно использовать только так называемые “мини-пили”, содержащие прогестероновый компонент вместо эстрогенового.
На метод прогнозирования овуляции тоже не стоит надеяться. Он ненадежен даже для женщин, которые не рожали.
После родов и во время кормления в организме матери происходит гормональная перестройка, поэтому эффективность прогнозирования овуляции снижается еще больше.
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