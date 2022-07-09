Здоров'я та краса

Грудне вигодовування — не 100% захисту від вагітності! Гінекологиня розповіла про методи контрацепції на ГВ

Олена Яковлєва, редакторка сайту 09 Липня 2022, 19:00
Контрацепція під час лактації - лактаційна аменорея та інші методи
Фото: Unsplash

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