Грудне вигодовування — не 100% захисту від вагітності! Гінекологиня розповіла про методи контрацепції на ГВ

Багато жінок у період грудного вигодовування вважають, що завагітніти за таких умов неможливо. Але насправді це не так.
Лікарка гінеколог-ендокринолог Тетяна Осауленко розповіла про надійність методу лактаційної аменореї та які інші варіанти контрацепції підходять для застосування під час ГВ.
Лактаційна аменорея — це вид біологічної контрацепції, який заснований на відсутності овуляції у жінок, немовлята яких харчуються виключно материнським молоком.
За умов суворого дотримання всіх правил ефективність методу справді досягає 98%.
Йдеться про:
Та часто буває так, що жінка не помічає, як збільшує проміжки між годуваннями дитини. А це напряму підвищує ризик настання повторної вагітності.
Та часто буває так, що жінка не помічає, як збільшує проміжки між годуваннями дитини. А це напряму підвищує ризик настання повторної вагітності.
Крім цього, овуляція може початись раніше за першу після пологів менструацію. А за такої умови метод лактаційної аменореї не матиме жодного сенсу.⠀
Гарна новина полягає в тому, що новоспеченим мамам можна використовувати інші варіанти захисту:
Утім не всі контрацептиви можуть застосовуватись для жінок, які нещодавно народили.
Не бажано використовувати комбіновані оральні контрацептиви, адже в їхньому складі міститься естрогеновий компонент. Через нього може зменшуватись і навіть зовсім припинятись лактація.
Мамам, які годують малюків грудьми, дозволено вживати лише так звані “міні-пілі”, які містять прогестероновий компонент замість естрогенового.
На метод прогнозування овуляції також не варто сподіватись. Він не надійний навіть для жінок, які не народжували.
А після пологів та під час годування в організмі матері відбувається гормональна перебудова, тож ефективність прогнозування овуляції знижується ще більше.
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