Грудне вигодовування — не 100% захисту від вагітності! Гінекологиня розповіла про методи контрацепції на ГВ

Багато жінок у період грудного вигодовування вважають, що завагітніти за таких умов неможливо. Але насправді це не так.

Лікарка гінеколог-ендокринолог Тетяна Осауленко розповіла про надійність методу лактаційної аменореї та які інші варіанти контрацепції підходять для застосування під час ГВ.

Лактаційна аменорея: за та проти

Лактаційна аменорея — це вид біологічної контрацепції, який заснований на відсутності овуляції у жінок, немовлята яких харчуються виключно материнським молоком.

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За умов суворого дотримання всіх правил ефективність методу справді досягає 98%.

Йдеться про:

Годування грудьми кожні три години вдень і мінімум один раз вночі. Проміжок між годуваннями не повинен перевищувати шість годин. Відсутність менструації. Вік малюка до шести місяців.

Та часто буває так, що жінка не помічає, як збільшує проміжки між годуваннями дитини. А це напряму підвищує ризик настання повторної вагітності.

Крім цього, овуляція може початись раніше за першу після пологів менструацію. А за такої умови метод лактаційної аменореї не матиме жодного сенсу.⠀

Прийнятні методи контрацепції під час ГВ

Гарна новина полягає в тому, що новоспеченим мамам можна використовувати інші варіанти захисту:

внутрішньоматкову спіраль (її можна встановити під час першої менструації);

презерватив;

сперміциди у формі крему, таблеток та свічок. Не хвилюйся, препарати мають виключно місцеву дію та не всмоктуються в кровотік. Тож це абсолютно безпечно для малюка.

Небажані методи контрацепції для породіль

Утім не всі контрацептиви можуть застосовуватись для жінок, які нещодавно народили.

Не бажано використовувати комбіновані оральні контрацептиви, адже в їхньому складі міститься естрогеновий компонент. Через нього може зменшуватись і навіть зовсім припинятись лактація.

Мамам, які годують малюків грудьми, дозволено вживати лише так звані “міні-пілі”, які містять прогестероновий компонент замість естрогенового.

На метод прогнозування овуляції також не варто сподіватись. Він не надійний навіть для жінок, які не народжували.

А після пологів та під час годування в організмі матері відбувається гормональна перебудова, тож ефективність прогнозування овуляції знижується ще більше.

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