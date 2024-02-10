Только не трогай глаза руками! Что такое конъюнктивит, какие его симптомы, причины и лечение

Мечты увидеть мир, кажется, объединяют большое количество людей. Однако этому временем может помешать не только пандемия, но и обычная болезнь как, например, конъюнктивит.

Конечно, это заболевание не влияет на зрительную функцию глаз, но видеть ясно и четко в любых условиях будет не только сложно, но и иногда неприятно. Поэтому необходимо знать все о болезни и когда следует обратиться к врачу.

В этом могут помочь советы семейного врача Дарьи Дмитриевской для проекта Бережи себе. Эксперт рассказала, что такое конъюнктивит, какие его симптомы, причины, а также что может помочь в его лечении.

Сейчас также смотрят

Что такое конъюнктивит

Конъюнктивит — это воспалительное заболевание слизистой глаз, которую еще называют конъюнктивой.

Конъюнктиву можно увидеть на внутренней поверхности век. Она имеет бледно-розовый цвет, но во время заболевания становится красной.

Какие симптомы конъюнктивита

покраснение слизистой глаз — конъюнктивы;

отек глаз;

слезотечение;

зуд в глазах;

боль в глазах;

ощущение, словно песок в глазах;

выделения из глаз желтого цвета;

выделения из глаз подсыхают во сне и слепляют ресницы;

общее болезненное самочувствие, например, повышенная температура тела или головная боль.

Какие причины конъюнктивита

Конъюнктивит может возникать по разным причинам. Это может быть как аллергия, так и вирус или бактерия. И их можно различить по симптомам.

Аллергический конъюнктивит

Этот вид заболевания может возникнуть у людей, имеющих склонность к аллергическим реакциям. Тогда например, причиной может стать пыльца растений.

Обычно при аллергическом конъюнктивите у человека нет желтых выделений из глаз. Он более склонен иметь слезотечение, зуд и отек. Эти симптомы могут исчезнуть, если избегать столкновения с аллергеном и принимать антигистаминные препараты.

Также важно отметить, что не лишним будет обратиться к своему семейному врачу, чтобы убедиться в своем диагнозе и выбрать соответствующее лечение.

Вирусный конъюнктивит

Этот вид конъюнктивита появляется у людей, контактирующих с больными. В таком случае нужно больше времени и увлажнение глаз каплями, которые имеют эффект искусственной слезы. Дополнительно нужно пить много воды, отдыхать и изолироваться, чтобы не передать болезнь другим людям.

Бактериальный конъюнктивит

В этом случае болезнь может быть как самостоятельной, так и усложнять процесс протекания двух вышеназванных. Возникнуть такой вид конъюнктивита может, когда защитные функции слизистой ослабляются. Поэтому бактерии легче развиваются и вызывают обострение состояния.

Обычно при бактериальном конъюнктивите у человека появляются гнойные выделения в глазах и повышается температура тела. Поэтому, прежде всего, в таком случае нужно заботиться о гигиене и не трогать глаза руками, особенно грязными.

Как лечить конъюнктивит

Важно понимать, что сначала нужно правильно определить, что именно стало возбудителем болезни. Поэтому важно при наличии симптомов сразу обратиться к семейному врачу хотя бы по телефону и посоветоваться, что необходимо делать и какие препараты могут быть необходимы.

Самостоятельно заниматься лечением конъюнктивита не рекомендуется, поскольку глаза достаточно уязвимый орган.

Но о безопасности глаз следует заботиться не только тогда, когда появляется болезнь. Особенно важный период, когда здоровье требует особого внимания, это зима. Поэтому читай, как правильно носить линзы зимой, чтобы твои глаза были в безопасности.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.