Тільки не чіпай очі руками! Що таке кон’юнктивіт, які його симптоми, причини та лікування

Мрії побачити світ, здається, об’єднують чималу кількість людей. Однак цьому часом може стати на заваді не лише пандемія, але й звичайна хвороба як, наприклад, кон’юнктивіт.

Звісно, це захворювання не впливає на зорову функцію очей, але бачити ясно та чітко у будь-яких умовах буде не лише складно, але й іноді неприємно. Тому необхідно знати, все про хворобу та коли варто звернутись до лікаря.

У цьому можуть допомогти поради сімейної лікарки Дарини Дмитрієвської для проекту Бережи себе. Експертка розповіла, що таке кон’юнктивіт, які його симптоми, причини, а також що може допомогти у його лікуванні.

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Що таке кон’юнктивіт

Кон’юнктивіт — це запальне захворювання слизової оболонки очей, яку ще називають кон’юнктивою.

Кон’юнктиву можна побачити на внутрішній поверхні повік. Вона має блідо-рожевий колір, але під час захворювання стає червоною.

Які симптоми кон’юнктивіту

почервоніння слизової оболонки очей — кон’юнктиви;

набряк очей;

сльозотеча;

свербіж в очах;

біль в очах;

відчуття, ніби пісок в очах;

наявні виділення з очей жовтого кольору;

виділення з очей підсихають уві сні й “зліплюють” вії;

загальне хворобливе самопочуття, наприклад, підвищена температура тіла, чи головний біль.

Які причини кон’юнктивіту

Кон’юнктивіт може виникати з різних причин. Це може бути як алергія, так і вірус чи бактерія. Та їх можна розрізнити за симптомами.

Алергійний кон’юнктивіт

Цей вид захворювання може виникнути у людей, які мають схильність до алергічних реакцій. Тоді, наприклад, причиною може стати пилок рослин.

Зазвичай під час алергічного кон’юнктивіту у людини немає жовтих виділень з очей. Натомість вона більш схильна мати сльозотечу, свербіж та набряк. Зникнути ці симптоми можуть, якщо уникати зіткнення з алергеном та приймати антигістамінні препарати.

Також важливо зазначити, що не буде зайвим звернутись до свого сімейного лікаря, аби запевнитись у своєму діагнозі та обрати відповідне лікування.

Вірусний кон’юнктивіт

Цей вид кон’юнктивіту з’являється у людей, які контактують з хворими. У такому випадку більше потрібен час та зволоження очей краплями, які мають ефект штучної сльози. Додатково потрібно пити багато води, відпочивати та ізолюватись, аби не передати хворобу іншим людям.

Бактеріальний кон’юнктивіт

У цьому випадку хвороба може бути як самостійною, так і ускладнювати процес перебігу двох вищеназваних. Виникнути такий вид кон’юнктивіту може, коли захисні функції слизової послаблюються. Тому бактерії легше розвиваються та спричиняють загострення стану.

Зазвичай за бактеріального кон’юнктивіту у людини з’являються гнійні виділення в очах та підвищується температура тіла. Тому насамперед у такому разі дбати про гігієну та не чіпати очі руками, особливо брудними.

Як лікувати кон’юнктивіт

Важливо розуміти, що спершу потрібно правильно визначити, що саме стало збудником хвороби. Тому важливо за наявності симптомів одразу звернутись до сімейного лікаря хоча б телефоном та порадитись, що необхідно робити та які препарати можуть бути необхідні.

Самостійно займатись лікуванням кон’юнктивіту не рекомендується, оскільки очі досить вразливий орган.

Та про безпеку очей варто дбати не лише тоді, коли з’являється хвороба. Особливо важливий період, коли здоров’я потребує особливої уваги, — це зима. Тоді читай, як правильно носити лінзи взимку, щоб твої очі були в безпеці.

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