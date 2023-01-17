Як правильно носити лінзи взимку: п’ять порад для безпеки твоїх очей

Коли заходиш з холодної вулиці у тепле приміщення або навпаки, то майже нічого не відчуваєш, чого не можна сказати про твій організм.

До прикладу, на тобі одразу позначиться сухість повітря в кімнаті, й це стосується не тільки того, що дихати стане важче. Від загальної сухості може постраждати слизова оболонка очей, що призведе до їх почервоніння, сверблячки або відчуття печіння.

Перепади температур створюють додаткове навантаження на очі, особливо, якщо ти користуєшся лінзами.

Це підтверджує експерт з офтальмології Маркус Гшвайдль. Тож він дав п’ять порад із догляду за очима взимку, щоб ті, хто користується лінзами, уникли подразнень очей.

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Як сухе повітря може нашкодити очам, пояснив експерт з офтальмології Маркус Гшвайдль.

Річ у тім, що у здоровому оці контактна лінза плаває у слізній плівці по поверхні ока. А якщо кількість слізної рідини недостатня, контактні лінзи подразнюють поверхню ока.

Добре, що є прості способи, які допоможуть уникнути неприємного висихання слізної рідини взимку.

Регулярне провітрювання: боротьба з сухим повітрям

Запускати свіже повітря до кімнати — це необхідність. Така легка процедура провітрювання кімнати займе не більш як десять хвилин. А за цей час багато морозу в дім запустити неможливо, лише свіжість.

Якщо батареї працюють на максимум, то повітря в кімнаті закономірно буде надміру сухим. Щоб трохи поліпшити ситуацію, користуйся зволожувачами повітря або поклади вологі рушники на батареї.

Крапай очі краплями

Звісно, повністю вберегти себе від сухого повітря та перепадів температури взимку неможливо. Тому людям, очі яких особливо схильні до сухості та подразнень, рекомендовано використовувати краплі.

— Однак серед усього різномаїття аптечних крапель слід обрати ті, які не містять консервантів, — зазначає Маркус.

Консерванти навпаки можуть сильно подразнювати очі, сприяти їхній сухості, а також відкладатися у матеріалі лінз.

Водночас краплі для очей, які не містять консервантів, можуть додавати навантаження на органи зору. Тому краще порадься з лікарем щодо того, які краплі підходять саме тобі.

Правильно очищуй лінзи

Для щоденного догляду слід використовувати відповідні засоби для чищення та зберігання. Також важлива регулярність. Слід очищувати лінзи після кожного носіння.

Чому не слід викидати окуляри

Хоч лінзи — це зручно і красиво, однак повністю відмовлятися від окулярів все ж не варто, особливо це стосується зимового періоду.

Людям з вадами зору слід скоротити час носіння контактних лінз в холодну пору року та перейти на стандартну оптику, особливо у повсякденному житті, — рекомендує Маркус Гшвайдль.

До прикладу, під час роботи за комп’ютером можна віддати перевагу окулярам. Саме тоді очі розвантажуються і подразнення немає.

Правильно підібрані лінзи — це важливо

Лінзи теж можна підібрати неправильно, і йдеться не про відповідні параметри для кращого зору.

— Слід враховувати зручність носіння та індивідуальні особливості очей, адже наші очі такі ж унікальні, як відбитки пальців, — зазначив Гшвейдль.

Якщо ти втомився(-лась) від того, що без оптики плутаєш пакет з собакою, то є сенс подумати про сучасну медицину, яка може подарувати гарний зір.

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