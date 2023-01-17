Как правильно носить линзы зимой: пять советов для безопасности твоих глаз

Когда заходишь с холодной улицы в теплое помещение или наоборот, почти ничего не чувствуешь, чего нельзя сказать о твоем организме.

К примеру, на тебе сразу скажется сухость воздуха в комнате, и это касается не только того, что дышать станет тяжелее. От общей сухости может пострадать слизистая глаз, что приведет к их покраснению, зуду или ощущению жжения.

Перепады температур создают дополнительную нагрузку на глаза, особенно если ты пользуешься линзами.

Это подтверждает эксперт по офтальмологии Маркус Гшвайдль. Он дал пять советов по уходу за глазами зимой, чтобы те, кто пользуется линзами, избежали раздражения глаз.

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Как сухой воздух может навредить глазам, объяснил эксперт по офтальмологии Маркус Гшвайдль.

Дело в том, что в здоровом глазу контактная линза плавает в слезной пленке по поверхности глаза. А если количество слезной жидкости недостаточно, контактные линзы раздражают поверхность глаза.

Хорошо, что есть простые способы, которые помогут избежать неприятного высыхания слезной жидкости в зимний период.

Регулярное проветривание: борьба с сухим воздухом

Запускать свежий воздух в комнату — это необходимость. Такая легкая процедура проветривания займет не более десяти минут. А за это время много мороза в дом запустить невозможно, только свежесть.

Если батареи работают на максимум, то воздух в комнате закономерно будет слишком сухим. Чтобы немного улучшить ситуацию, пользуйся увлажнителями воздуха или положи влажные полотенца на батареи.

Капай глаза каплями

Конечно, полностью уберечь себя от сухого воздуха и перепадов температуры зимой невозможно. Поэтому людям, глаза которых особенно подвержены сухости и раздражению, рекомендуется использовать капли.

— Среди всего разнообразия аптечных капель следует выбрать те, которые не содержат консервантов, отмечает Маркус.

Консерванты наоборот могут сильно раздражать глаза, способствовать их сухости, а также откладываться в материале линз.

В то же время капли для глаз, не содержащие консервантов, могут оказывать дополнительную нагрузку на органы зрения. Поэтому лучше посоветуйся с врачом о том, какие капли подходят именно тебе.

Правильно очищай линзы

Для ежедневного ухода следует использовать соответствующие чистящие и хранящие средства. Также важна регулярность. Следует очищать линзы после каждого ношения.

Почему не следует выбрасывать очки

Хотя линзы — это удобно и красиво, однако полностью отказываться от очков все же не стоит, особенно это касается зимнего периода.

Людям с недостатками зрения следует сократить время ношения контактных линз в холодное время года и перейти на стандартную оптику, особенно в повседневной жизни, — рекомендует Маркус Гшвайдль.

К примеру, во время работы за компьютером можно отдать предпочтение очкам. В это время глаза разгружаются и раздражения нет.

Правильно подобранные линзы –— это важно

Именно так, линзы тоже можно подобрать неправильно, и речь не о подходящих параметрах для лучшего зрения.

— Следует учитывать удобство ношения и индивидуальные особенности глаз, ведь наши глаза так же уникальны, как отпечатки пальцев, — отметил Гшвейдль.

Если ты устал(-а) от того, что без оптики путаешь пакет с собакой, то есть смысл подумать о современной медицине, которая может подарить хорошее зрение.

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