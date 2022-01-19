Коронавирус: статистика по Украине и наиболее распространенные симптомы при инфицировании Омикроном

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом в Украине и важные факты о заболевании.

За прошедшие сутки в Украине выявили 12 815 больных Covid-19, среди которых 1422 — дети.

От последствий недуга умерло 163 украинца. 5413 человек выздоровели. Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины по состоянию на утро среды, 19 января.

В то же время с начала пандемии коронавирусом в Украине заболело 3 780 903 человека, из них 3 567 336 выздоровели, еще 98 712 — летальные случаи.

Какие симптомы чаще всего выявляют у зараженных Омикроном

Симптомы Омикрона очень похожи на простуду. Однако новый штамм также может вызвать длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные случаи.

Как информируют в Минздраве, отчеты на основе подтвержденных случаев этого штамма свидетельствуют, что у больных Омикроном чаще всего наблюдают:

насморк (73%);

головные боли (67,5%);

усталость (63,5);

чихание (60%);

боли в горле (59,6%).

В то же время существенного отличия от симптомов штамма Дельта, который сейчас доминирует в Украине, не выявлено.

В случае заражения Омикроном, вместе с указанными выше симптомами, также наблюдается кашель (43,5%), хриплый голос (35,7%), озноб или дрожь (30%), лихорадка (29,4%), потеря/ искажение обоняния и/или вкуса (23,7%) и т.д.

По словам медиков, из-за стремительного распространения Омикрона в опасности находятся те, кто не прошел хотя бы базовый курс вакцинации от Covid-19.

Поэтому они подчеркивают, что при появлении любых симптомов ОРВИ прежде всего следует обратиться к своему семейному врачу. Он должен дать направление на тестирование на ковид.

И призывают до момента получения результатов и при видимых симптомах болезни не посещать места общего скопления людей и соблюдать самоизоляцию.

Напомним, ранее мы сообщали об упрощении в Украине процедуры прививания детей от Covid-19.

Некоторые родители еще не решаются вакцинировать своего ребенка. Рассказываем, почему медлить с профилактическими прививками детей не стоит.