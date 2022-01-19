Здоровье и красота

Коронавирус: статистика по Украине и наиболее распространенные симптомы при инфицировании Омикроном

Нина Гербич, редактор сайту 19 января 2022, 10:30
Коронавирус 19 января: статистика COVID-19 по Украине
Фото: Pexels

Больше новостей
ВИПУСК ЛАЙФ
Вікна-новини. Выпуск от 19.01.2022 (11:30)
Коронавирус: статистика по Украине и наиболее распространенные симптомы при инфицировании Омикроном
Бывают ли неправильные эмоции и как не корить себя за них — объяснение психолога
Дитині трансплантували печінку від посмертного донора
Годовалому малышу впервые в Украине трансплантировали печень от посмертного донора. Рассказываем уникальную историю
Військова допомога Україні
Как мир помогает Украине в борьбе с Россией
Смотреть больше

Материалы по теме

Коронавирус в мире
Свирепствует и идет на спад: как мир одолевает Омикрон
Коронавірус 18 січня - статистика захворювань COVID-19 в Україні
Коронавирус в Украине — актуальная статистика и упрощение процедуры детской вакцинации
Протесты в Европе
Европа протестует: как жители стран ЕС возмущаются новыми коронавирусными ограничениями
Коронавирус 17 января: статистика COVID-19 по Украине и мире
Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и научные данные об Омикроне

Видео
0:20:00
ВИПУСК ЛАЙФ

Вікна-новини. Выпуск от 19.01.2022 (11:30)
0:03:45
Військова допомога Україні
Как мир помогает Украине в борьбе с Россией
0:02:56
Коронавирус в мире
Свирепствует и идет на спад: как мир одолевает Омикрон
0:34:18
Вікна-новини
Вікна-новини. Выпуск от 18.01.2022 (22:00)
0:03:20
Водохреще2022
Крещение 2022: правила поведения на льду от спасателей
0:03:59
Выгнали ребенка
Бродила в поисках прибежища: в Харьковской области мать выгнала из дома 11-летнего ребенка
0:03:11
Синдром Плюшкина
40 котов и мусор под потолок: как в Одессе соседка раздражает жителей дома
0:01:07
Канада відрядила спецпризначенців
Канада отправила спецназовцев в Украину? Все о российской угрозе
0:00:45
військового обліку жінок
Зеленский попросил Минобороны пересмотреть список военного учета женщин: все подробности
0:35:00
Вікна 17:30
Вікна-новини. Выпуск от 18.01.2022 (17:30)
Больше видео
Дитині трансплантували печінку від посмертного донора
Читать дальше
Годовалому малышу впервые в Украине трансплантировали печень от посмертного донора. Рассказываем уникальную историю

Ошибка