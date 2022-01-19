Коронавірус: статистика по Україні та найпоширеніші симптоми при інфікуванні Омікроном

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус в Україні та важливі факти про захворювання.

Протягом минулої доби в Україні виявили 12 815 хворих на Covid-19, серед яких 1422 — діти.

Від наслідків недуги померли 163 українці. 5413 осіб одужали. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок середи, 19 січня.

Водночас від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіло 3 780 903 особи, з них 3 567 336 одужали, ще 98 712 — летальні випадки.

Які симптоми найчастіше виявляють у заражених Омікроном

Симптоми Омікрону дуже схожі на застуду. Проте новий штам також може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки.

Як інформують у МОЗ, звіти на основі підтверджених випадків цього штаму свідчать, що у хворих на Омікрон найчастіше спостерігають:

нежить (73%);

головний біль (67,5%);

втому (63,5);

чхання (60%);

біль у горлі (59,6%).

Водночас суттєвої відмінності від симптомів штаму Дельта, який наразі домінує в Україні, не виявлено.

У випадку зараження Омікроном, разом із вказаними вище симптомами, також спостерігається кашель (43,5%), хриплий голос (35,7%), озноб чи тремтіння (30%), лихоманка (29,4%), втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%) тощо.

За словами медиків, через стрімке поширення Омікрону у небезпеці перебувають ті, хто не пройшов принаймні базового курсу вакцинації проти Covid-19.

Тож лікарі наголошують, що при появі будь-яких симптомів ГРВІ насамперед варто звернутися до свого сімейного лікаря. Він має надати направлення на тестування на ковід.

І закликають до моменту отримання результатів і під час видимих симптомів не відвідувати місця загального скупчення людей та дотримуватися самоізоляції.

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