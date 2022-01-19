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Коронавірус: статистика по Україні та найпоширеніші симптоми при інфікуванні Омікроном

Ніна Гербич, редакторка сайту 19 Січня 2022, 10:30
Коронавірус 19 січня: статистика захворювань COVID-19 в Україні
Фото: Pexels

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