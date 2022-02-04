Коронавирус в Украине: антирекорд заболеваемости и новый симптом Омикрона

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом в Украине и важные факты о заболевании.

За прошедшие сутки в Украине выявили 43 778 больных Covid-19, среди которых 4381 — дети.

От последствий недуга умерло 174 украинца. 9497 человек выздоровели. Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины по состоянию на утро пятницы, 4 февраля.

В то же время с начала пандемии коронавирусом в Украине заболело 4 213 675 человек, из них 3 660 351 выздоровели, еще 100 983 — летальные случаи.

Медики о новом симптоме штамма Омикрон

Украинские врачи обнаружили у больных штаммом коронавируса Омикрон новый неприятный симптом — острая боль в ушах.

Особенно часто он сопровождает течение недуга у детей. Во львовском Охматдете находится до 150 детей. Еще два маленьких пациента на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Медики призывают людей не игнорировать эту боль и не путать с простудой, потому что именно она может свидетельствовать о наличии в организме опасного вируса.

Количество больных детей в Украине растет

Так, на Прикарпатье за ​​сутки уровень заболеваемости детей школьного возраста вырос почти на 90%.

Об этом в Ивано-Франковске на брифинге по вакцинации и распространению Covid-19 в области сообщила заместитель гендиректора областного ЦКПБ Минздрава Татьяна Джус.

Днем ранее там зафиксировали 197 случаев инфицирования среди детей.

Поэтому в ближайшее время в области планируют развернуть еще 100 ковид-кроватей для детей и столько же — для взрослых. Сейчас занятость койко-мест в медучреждениях, где лечат больных Covid-19, составляет 60%.

В целом, в области количество детей, заболевших коронавирусом в январе, возросло более чем в 22 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году.

Учитывая, как часто сейчас болеют маленькие украинцы различными вирусными инфекциями, после перенесенной нагрузки на их организм и кучи выпитых таблеток родители часто задаются вопросом: нужно ли давать ребенку пробиотики после болезни?

Ответ на этот вопрос ищи в нашем материале, где педиатр Ирина Платонова объяснила, в каком случае нужно это делать.