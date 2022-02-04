Коронавірус в Україні: антирекорд захворюваності та новий симптом Омікрону

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус в Україні та важливі факти про захворювання.

Протягом минулої доби в Україні виявили 43 778 хворих на Covid-19, серед яких 4381 — діти.

Від наслідків недуги померли 174 українці. 9497 осіб одужали. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок п’ятниці, 4 лютого.

Водночас від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіло 4 213 675 осіб, з них 3 660 351 одужали, ще 100 983 — летальні випадки.

Медики про новий симптом штаму Омікрон

Українські лікарі виявили у хворих на штам коронавірусу Омікрон новий неприємний симптом — гострий біль у вухах.

Особливо часто він супроводжує перебіг недуги у дітей. У львівському Охматдиті наразі перебуває до 150 дітей. Ще двоє маленьких пацієнтів на апаратах штучної вентиляції легень.

Медики закликають людей не ігнорувати цей біль і не плутати з застудою, бо саме він може свідчити про наявність в організмі небезпечного вірусу.

Кількість хворих дітей в Україні зростає

Так, на Прикарпатті за добу рівень захворюваності дітей шкільного віку зріс майже на 90%.

Про це в Івано-Франківську на брифінгу щодо вакцинації та поширення Covid-19 в області повідомила заступник гендиректора обласного ЦКПХ МОЗ Тетяна Джуc.

Днем раніше там зафіксували 197 випадків інфікування серед малюків.

Тому найближчим часом в області планують розгорнути ще 100 ковід-ліжок для дітей і стільки ж — для дорослих. Наразі зайнятість ліжко-місць у медзакладах, які лікують хворих на Covid-19, становить 60%.

Загалом в області кількість дітлахів, які захворіли на коронавірус у січні, зросла у понад 22 рази проти аналогічного періоду у 2021 році.

З огляду на те, як часто нині хворіють маленькі українці на різні вірусні інфекції, після перенесеного навантаження на їх організм та купи випитих таблеток перед батьками часто постає питання: чи треба давати дитині пробіотики після хвороби?

Відповідь на це питання шукай у нашому матеріалі, де педіатриня Ірина Платонова пояснила, в якому разі це потрібно робити.