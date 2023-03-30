Никуда не делся! Штамм Омикрон стал более агрессивным в Украине — о чем предупреждают врачи

У украинцев сейчас много разных проблем, но никогда не стоит забывать о своем здоровье. Кажется, мы давно не носим маски и почти перестали говорить о Covid-19. Однако он до сих пор присутствует в нашей жизни и становится более агрессивным.

Заведующая инфекционным отделением №2 Александровской клинической больницы Киева Людмила Минова рассказала, что в последние недели врачи наблюдают среди госпитализированных пациентов с коронавирусом более агрессивное течение болезни.

Об этом сообщает Укринформ.

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По словам врача, такого течения коронавируса летом 2022 года еще не было.

Агрессивность проявляется в том, что появляется очень высокая температура, стремительное развитие самого заболевания, нарастает дыхательная недостаточность с повреждением легких.

Минова акцентировала, что большинство пациентов инфицировались именно штаммом Омикрон. В последние несколько недель врачи наблюдают увеличение количества случаев с дыхательной недостаточностью. Растет количество пациентов, нуждающихся в госпитализации в отделение интенсивной терапии. Все больше больных нуждаются в неинвазивной вентиляции легких.

Врач отметила, что большинство из этих пациентов не вакцинировались против Covid-19.

По ее словам, симптомы коронавируса и гриппа похожи: высокая температура, першение в горле, кашель. Минова советует сначала делать быстрый тест на Covid-19, который есть у семейного врача.

В группу риска попадают:

пациенты в возрасте от 65 лет,

люди с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистые, заболевания легких, онкобольные и т.п.),

пациенты с иммуносупрессивными состояниями.

Людмила Минова призвала пересмотреть свою позицию касательно вакцинации. Ведь так можно определенным образом обезопасить себя от болезни. Она объяснила, что в военное время также необходимо разгрузить медицинскую систему, чтобы можно было сконцентрироваться на помощи военным.

Врач посоветовала при первых признаках респираторного заболевания оставаться дома и не подвергать окружающих риску заболеть, обязательно обратиться к врачу.

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