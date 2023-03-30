Здоровье и красота

Никуда не делся! Штамм Омикрон стал более агрессивным в Украине — о чем предупреждают врачи

Богдана Макалюк, редактор сайта 30 марта 2023, 10:00
Коронавірус в Україні: штам Омікрон Covid-19 став агресивнішим
Фото: Pexels

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