Нікуди не зник! Штам Омікрон став агресивнішим в Україні — про що попереджають лікарі

В українців зараз багато різних проблем, але ніколи не варто забувати про своє здоров’я. Здається, ми вже забули про маски та майже перестали говорити про Covid-19. Проте він досі присутній у нашому житті та стає агресивнішим.

Завідувачка інфекційного відділення №2 Олександрівської клінічної лікарні Києва Людмила Мінова розповіла, що останніми тижнями лікарі спостерігають серед госпіталізованих пацієнтів із коронавірусом агресивніший перебіг хвороби. Про це повідомляє Укрінформ.

Коронавірус в Україні: Омікрон стає агресивнішим

За словами лікарки, такого перебігу коронавірусу влітку 2022 року ще не було.

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Агресивність проявляється у тому, що з’являється дуже висока температура в деяких випадках, є стрімкий розвиток самого захворювання, наростання дихальної недостатності з ушкодженням легень.

Мінова акцентувала, що переважна більшість пацієнтів інфікувалися саме штамом Омікрон.

Останні кілька тижнів лікарі спостерігають збільшення кількості випадків з дихальною недостатністю. Зростає кількість пацієнтів, які потребують госпіталізації у відділення інтенсивної терапії. Дедалі більше хворих потребують неінвазивної вентиляції легень.

Лікарка зазначила, що більшість з цих пацієнтів не вакцинувалися проти Covid-19.

За її словами, симптоми коронавірусу та грипу схожі: висока температура, пирхота в горлі, кашель. Мінова радить спершу робити швидкий тест на Covid-19, який є у сімейного лікаря.

До групи ризику потрапляють:

пацієнти віком від 65 років,

люди, які мають хронічні захворювання (серцево-судинні, захворювання легень, онкохворі тощо),

пацієнти з імуносупресивними станами.

Людмила Мінова закликала переглянути свою позицію щодо вакцинації. Адже так можна певним чином убезпечити себе від хвороби. Вона пояснила, що у воєнний час треба розвантажити медичну систему, щоб можна було сконцентруватися на допомозі військовим.

Лікарка порадила при ознаках респіраторного захворювання залишатися вдома і не наражати оточення на ризик захворіти, обов’язково звернутися до лікаря.

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