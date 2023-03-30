Здоров'я та краса

Нікуди не зник! Штам Омікрон став агресивнішим в Україні — про що попереджають лікарі

Богдана Макалюк, редакторка сайту 30 Березня 2023, 10:00
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Фото: Pexels

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