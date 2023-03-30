Нікуди не зник! Штам Омікрон став агресивнішим в Україні — про що попереджають лікарі

В українців зараз багато різних проблем, але ніколи не варто забувати про своє здоров’я. Здається, ми вже забули про маски та майже перестали говорити про Covid-19. Проте він досі присутній у нашому житті та стає агресивнішим.
Завідувачка інфекційного відділення №2 Олександрівської клінічної лікарні Києва Людмила Мінова розповіла, що останніми тижнями лікарі спостерігають серед госпіталізованих пацієнтів із коронавірусом агресивніший перебіг хвороби. Про це повідомляє Укрінформ.
За словами лікарки, такого перебігу коронавірусу влітку 2022 року ще не було.
Агресивність проявляється у тому, що з’являється дуже висока температура в деяких випадках, є стрімкий розвиток самого захворювання, наростання дихальної недостатності з ушкодженням легень.
Агресивність проявляється у тому, що з’являється дуже висока температура в деяких випадках, є стрімкий розвиток самого захворювання, наростання дихальної недостатності з ушкодженням легень.
Мінова акцентувала, що переважна більшість пацієнтів інфікувалися саме штамом Омікрон.
Останні кілька тижнів лікарі спостерігають збільшення кількості випадків з дихальною недостатністю. Зростає кількість пацієнтів, які потребують госпіталізації у відділення інтенсивної терапії. Дедалі більше хворих потребують неінвазивної вентиляції легень.
Лікарка зазначила, що більшість з цих пацієнтів не вакцинувалися проти Covid-19.
За її словами, симптоми коронавірусу та грипу схожі: висока температура, пирхота в горлі, кашель. Мінова радить спершу робити швидкий тест на Covid-19, який є у сімейного лікаря.
До групи ризику потрапляють:
Людмила Мінова закликала переглянути свою позицію щодо вакцинації. Адже так можна певним чином убезпечити себе від хвороби. Вона пояснила, що у воєнний час треба розвантажити медичну систему, щоб можна було сконцентруватися на допомозі військовим.
Лікарка порадила при ознаках респіраторного захворювання залишатися вдома і не наражати оточення на ризик захворіти, обов’язково звернутися до лікаря.
Раніше ми розповідали про новий штам коронавірусу Кракен: симптоми та особливості.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!