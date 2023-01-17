Випустили Кракена! Зафіксували новий, найзаразніший штам Covid-19: симптоми та особливості

Пандемія коронавірусу не припиняється з 2019 року. Навпаки, вірус мутує в нові штами, які раз по раз стають дедалі заразнішими. У 2023 році на зміну тогорічному Омікрону прийшов новий штам під назвою Кракен.

Всесвітня організація охорони здоров’я вже встигла охрестити Кракена найбільш заразним штамом. Як він проявлятиметься, чи з’являться нові симптоми та чи врятує вакцина? Усе це лікарі розповіли журналістам британського видання Express.

Кракен: симптоми та поширеність

Варіант Covid-19 XBB.1.5, або Кракен, може поширюватися майже на 40% швидше, ніж його попередники. Це означає, що незабаром саме він може домінувати серед інших штамів.

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Однак значної симптоматичної мутації вірус ще не зазнав. Принаймні зараз немає офіційних даних про ранні ознаки нового штаму, але лікарі вважають, що симптоми будуть аналогічні іншим штамам Омікрону.

Такі твердження підтвердив комісар Департаменту громадської охорони здоров’я Чикаго Еллісон Арваді на прес-конференції. Він зазначив, що дедалі більше людей насправді просто мають симптоми застуди.

Його колега, професор молекулярної медицини Кентського університету Мартін Міхаеліс, теж вважає, що симптоми Кракена ніяк не відрізнятимуться від симптомів, викликаних іншими підвидами Омікрону.

Це означає, що можуть бути поширені такі симптоми:

нежить;

біль у горлі;

кашель та закладеність носа;

чхання;

головні болі;

хрипкий голос;

біль у м’язах;

зміна нюху.

Можливо, самої хвороби уникнути не вдасться, однак можна уникнути важкого перебігу та фатальних наслідків. Лікарі вкотре наголошують на важливості вакцинації та зазначають, що вона діятиме і на новий штам.

Хоч коронавірус має ознаки звичайної застуди, він набагато підступніший і не минає безслідно. Це могли помітити люди, у яких вже тривалий час не відновлюються рецептори або з’явилися ускладнення.

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