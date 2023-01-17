Выпустили Кракена! Зафиксирован новый, самый заразный штамм Covid-19: симптомы и особенности

Пандемия коронавируса не прекращается с 2019 года. Наоборот, вирус мутирует в новые штаммы, которые то и дело становятся все более заразными. В 2023 году на смену Омикрону пришел новый штамм под названием Кракен.

Всемирная организация здравоохранения уже успела окрестить Кракен наиболее заразным штаммом. Однако как он будет проявляться, появятся ли новые симптомы и спасет ли вакцина? Все это врачи рассказали журналистам британского издания Express.

Кракен: симптомы и распространенность

Вариант Covid-19 XBB.1.5, или Кракен, может распространяться почти на 40% быстрее, чем его предшественники. Это значит, что вскоре именно он может доминировать среди других штаммов.

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Однако значительной симптоматической мутации вирус еще не претерпел. По крайней мере сейчас нет официальных данных о ранних признаках нового штамма, но врачи считают, что симптомы будут аналогичны другим штаммам Омикрона.

Такие утверждения подтвердил комиссар Департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади на пресс-конференции. Он отметил, что большинство людей действительно просто имеют симптомы простуды.

Его коллега, профессор молекулярной медицины Кентского университета Мартин Михаэлис, тоже считает, что симптомы Кракена никак не будут отличаться от симптомов, вызванных другими подвидами Омикрона.

Это означает, что могут быть распространены следующие симптомы:

насморк;

боль в горле;

кашель и заложенность носа;

чихание;

головные боли;

хриплый голос;

боли в мышцах;

изменение обоняния.

Возможно, самой болезни избежать не удастся, однако можно предупредить тяжелое течение и роковые последствия. Врачи в очередной раз отмечают важность вакцинации и отмечают, что она будет действовать и на новый штамм.

Хотя коронавирус имеет признаки обычной простуды, он гораздо коварнее и не проходит бесследно. Это могли заметить люди, у которых уже длительное время не восстанавливаются рецепторы или появились осложнения.

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