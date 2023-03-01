Може бути не лише при коронавірусі! Розповідаємо про втрату нюху: чому виникає та як лікувати

Нюх — це один зі способів сприйняття людиною навколишнього середовища. Він здатен попередити про небезпеку, як-от витік газу чи пожежу.

З початку пандемії втрата нюху, або ж аносмія, у нас асоціювалася лише з коронавірусом, та насправді цей симптом характерний для чималої кількості захворювань, і не лише респіраторних. Просто раніше більшість із нас його не помічали.

Детальніше про втрату нюху розповіли спеціалісти проекту Бережи себе.

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Втрата нюху буває кількох видів:

Повною (аносмія).

Частковою (гіпосмія).

За тривалістю цей симптом може бути як постійним явищем, так і тимчасовим.

Втрата нюху: причини

Пам’ятай, що COVID-19 — не єдина причина втрати нюху.

Це також може статися при:

Застуді або грипу.

Синуситах.

Алергії.

Наростах у носі (назальному поліпозі).

Через черепно-мозкову травму (іноді).

— Чимало вірусів спричиняють втрату нюху через набряк слизової. Проте хворі на коронавірус можуть не мати виділень з носа чи закладеності, але все одно не відчувати запахів, — розповідають спеціалісти Бережи себе.

Лікування аносмії

Перед тим як розпочинати лікування, варто зрозуміти причину втрати нюху. Якщо це через алергію чи застуду, можливо, досить буде промити ніс сольовим розчином.

Проте іноді варто набратися терпіння та просто зачекати. У деяких випадках нюх повертається за кілька тижнів або місяців.

Спеціалісти Бережи себе розповідають: якщо аносмія спричинена синуситом чи назальними поліпами, можуть допомогти краплі зі стероїдними гормонами. Їх виписує лише лікар після встановлення діагнозу.

Ще одним способом повернути запахи може стати тренування нюху. Ідея полягає у тому, що людина вдихає ефірні олії певних видів за спеціальною схемою. Визначити, чи потрібно тобі таке тренування, має лікар.

Зазвичай для тренування використовують такі запахи олії:

Троянди.

Гвоздики.

Евкаліпту.

Лимона.

А сама процедура проходить за такою схемою:

Відкрий пляшечку ефірної олії. Протягом 20 секунд зроби кілька швидких вдихів. Сконцентруйся на запаху, який маєш відчувати. Розслабся, подихай повітрям та переходь до наступного запаху.

Перед тим як виконувати таку вправу, переконайся, що не маєш алергії на жодну з олій.

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