Як прибрати неприємний запах з рота — пояснює експерт

Люди запам’ятовують інших завдяки деталям: одягу, ніжним парфумам або манерам. Часто симпатія виникає під впливом запахів, хоча ми навіть не замислюємося про це.

Навіть така дрібниця, як неприємний запах з рота, може зіпсувати враження про тебе. Саме тому полиці супермаркетів переповнені жувальними гумками, ополіскувачами та іншими продуктами для боротьби з неприємним запахом з рота.

Але багато з цих засобів є лише тимчасовим способом позбутися проблеми, оскільки вони не вирішують причину. Як прибрати неприємний запах з рота — читай у матеріалі.

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Як прибрати неприємний запах з рота і чому він виникає

Більшість підстав неприємного запаху починаються з ротової порожнини. Це трапляється через:

їжу;

тютюнові вироби;

погану гігієну зубів;

сухість у роті;

ліки.

Інші причини, як-от деякі види раку чи порушення обміну речовин, можуть викликати характерний запах внаслідок хімічних речовин, які вони виробляють.

Лікар-пародонтолог Уляна Шевченко впевнена, що якщо запах із рота тебе переслідує все життя, то, найімовірніше, у тебе галітоз. Галітоз — це хронічний стан, при якому у людини з рота виділяється неприємний запах.

Запах з рота, з яким прокидаються багато людей і який з’являється після вживання в їжу гострих екзотичних страв, це не галітоз.

Істинний галітоз — це стійкий запах, який залишається навіть після чищення зубів. Він може здаватися чимось настільки непристойним і ганебним, що багато людей навіть соромляться розповідати про нього своєму стоматологу. Однак ця проблема зустрічається досить часто і добре піддається лікуванню.

Шукати чудо-засіб при цьому лікарка не рекомендує. Варто знайти причину галітозу.

Ось основні з них:

Карієс та інші стоматологічні захворювання.

Хронічний тонзиліт.

Запалення в носовій порожнині (наприклад, гайморит).

Хронічний гастрит або ж гастродуоденіт.

80% причин пов’язані зі здоров’ям порожнини рота. Це карієс, хвороби ясен, тріщини в пломбах і недостатньо чисті зубні протези. Неправильне харчування — теж важливий фактор.

Раціон з високим вмістом білків або з низьким вмістом вуглеводів, кислі страви, солодощі і, звичайно ж, постійне вживання в їжу цибулі та часнику, безсумнівно, зіпсують твій подих.

Причиною також можуть бути й інші захворювання. Хоча відомі випадки, коли галітоз викликають захворювання шлунку, крові, легень і нирок.

Найбільш поширеною в медицині причиною галітозу є цукровий діабет, оскільки він супроводжується коливаннями рівня цукру в крові.

Така проблема може виникнути внаслідок захворювання слинних залоз, системних патологій, зловживання жувальними гумками, недостатнього споживання води, зловживання алкоголем, палінням, стресом чи ротовим диханням.

Також існують й інші причини: дієти, гастрит, виразка шлунку, проблеми з жовчним міхуром, непрохідність кишківника чи дисбактеріоз, панкреатит тощо.

Тому важливо пам’ятати, що галітоз — це не самостійне захворювання, а лише симптом, який вказує на інші патології. Цю проблему обов’язково потрібно вирішувати з лікарем.

За словами експерта, якщо ти палиш, то потрібно кинути цю звичку. Бо тютюн має свій специфічний гострий запах, який надовго залишається в ротовій порожнині.

Як позбутися неприємного запаху з рота

Найперше слід переглянути техніку чищення зубів і використовувати ополіскувач. Чистити зуби, звичайно, необхідно, але не меншу увагу слід приділяти язику — на ньому живе більшість бактерій, які викликають неприємний запах. Пам’ятай, що просте чищення зубів очищає лише 25% ротової порожнини. Застосовуй ополіскувач, щоб домогтися практично 100% результату. Якщо ти не помічаєш поліпшень, наступним кроком має стати відвідування стоматолога. Не бійся і не соромся поділитися своїм секретом з професіоналом. Лікар зможе поставити діагноз і призначити відповідне лікування. Також необхідно купити зубну пасту з фтором. Обов’язково слідкуй за харчуванням. Якщо ти їси продукти із сильним запахом, такі як прянощі, часник та цибулю, а також п’єш каву або алкоголь, то вони можуть тимчасово робити запах з рота неприємним. Найкращий спосіб боротися з цим — уникати таких продуктів та напоїв. Кидай палити. Куріння сигарет, люльок або вживання нюхального чи жувального тютюну можуть спричинити неприємний запах з рота, призвести до появи плям на зубах та підвищити ризик розвитку захворювання ясен.

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