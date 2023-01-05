Як прибрати неприємний запах з рота — пояснює експерт

Люди запам’ятовують інших завдяки деталям: одягу, ніжним парфумам або манерам. Часто симпатія виникає під впливом запахів, хоча ми навіть не замислюємося про це.
Навіть така дрібниця, як неприємний запах з рота, може зіпсувати враження про тебе. Саме тому полиці супермаркетів переповнені жувальними гумками, ополіскувачами та іншими продуктами для боротьби з неприємним запахом з рота.
Але багато з цих засобів є лише тимчасовим способом позбутися проблеми, оскільки вони не вирішують причину. Як прибрати неприємний запах з рота — читай у матеріалі.
Більшість підстав неприємного запаху починаються з ротової порожнини. Це трапляється через:
Інші причини, як-от деякі види раку чи порушення обміну речовин, можуть викликати характерний запах внаслідок хімічних речовин, які вони виробляють.
Лікар-пародонтолог Уляна Шевченко впевнена, що якщо запах із рота тебе переслідує все життя, то, найімовірніше, у тебе галітоз. Галітоз — це хронічний стан, при якому у людини з рота виділяється неприємний запах.
Запах з рота, з яким прокидаються багато людей і який з’являється після вживання в їжу гострих екзотичних страв, це не галітоз.
Запах з рота, з яким прокидаються багато людей і який з’являється після вживання в їжу гострих екзотичних страв, це не галітоз.
Істинний галітоз — це стійкий запах, який залишається навіть після чищення зубів. Він може здаватися чимось настільки непристойним і ганебним, що багато людей навіть соромляться розповідати про нього своєму стоматологу. Однак ця проблема зустрічається досить часто і добре піддається лікуванню.
Шукати чудо-засіб при цьому лікарка не рекомендує. Варто знайти причину галітозу.
Шукати чудо-засіб при цьому лікарка не рекомендує. Варто знайти причину галітозу.
Ось основні з них:
80% причин пов’язані зі здоров’ям порожнини рота. Це карієс, хвороби ясен, тріщини в пломбах і недостатньо чисті зубні протези. Неправильне харчування — теж важливий фактор.
Раціон з високим вмістом білків або з низьким вмістом вуглеводів, кислі страви, солодощі і, звичайно ж, постійне вживання в їжу цибулі та часнику, безсумнівно, зіпсують твій подих.
Раціон з високим вмістом білків або з низьким вмістом вуглеводів, кислі страви, солодощі і, звичайно ж, постійне вживання в їжу цибулі та часнику, безсумнівно, зіпсують твій подих.
Причиною також можуть бути й інші захворювання. Хоча відомі випадки, коли галітоз викликають захворювання шлунку, крові, легень і нирок.
Найбільш поширеною в медицині причиною галітозу є цукровий діабет, оскільки він супроводжується коливаннями рівня цукру в крові.
Така проблема може виникнути внаслідок захворювання слинних залоз, системних патологій, зловживання жувальними гумками, недостатнього споживання води, зловживання алкоголем, палінням, стресом чи ротовим диханням.
Також існують й інші причини: дієти, гастрит, виразка шлунку, проблеми з жовчним міхуром, непрохідність кишківника чи дисбактеріоз, панкреатит тощо.
Також існують й інші причини: дієти, гастрит, виразка шлунку, проблеми з жовчним міхуром, непрохідність кишківника чи дисбактеріоз, панкреатит тощо.
Тому важливо пам’ятати, що галітоз — це не самостійне захворювання, а лише симптом, який вказує на інші патології. Цю проблему обов’язково потрібно вирішувати з лікарем.
За словами експерта, якщо ти палиш, то потрібно кинути цю звичку. Бо тютюн має свій специфічний гострий запах, який надовго залишається в ротовій порожнині.
Раніше ми розповідали, як полегшити гострий зубний біль самотужки.