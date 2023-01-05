Как убрать неприятный запах изо рта — объясняет эксперт

Люди запоминают других благодаря деталям: одежде, нежным духам или манерам. Часто симпатия возникает под влиянием запахов, хотя мы даже не задумываемся об этом.

Даже такой пустяк, как неприятный запах изо рта, может испортить впечатление о тебе. Именно поэтому полки супермаркетов переполнены жевательными резинками, ополаскивателями и другими продуктами для борьбы с неприятным запахом изо рта.

Но многие из этих средств являются лишь временным способом избавиться от проблемы, поскольку они не решают причину. Как убрать неприятный запах изо рта — читай в материале.

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Как убрать неприятный запах изо рта и почему он возникает

Большинство причин неприятного запаха начинаются с полости рта. Они включают:

пищу;

табачные изделия;

плохую гигиену зубов;

сухость во рту;

лекарства.

Другие причины, такие как некоторые виды рака или нарушение обмена веществ, могут вызвать характерный запах вследствие производимых ими химических веществ.

Врач-пародонтолог Ульяна Шевченко уверена, что если запах изо рта тебя преследует всю жизнь, то, скорее всего, у тебя галитоз. Галитоз — это хроническое состояние, при котором у человека изо рта выделяется неприятный запах.

Запах изо рта, с которым просыпаются многие люди и появляющийся после употребления в пищу острых экзотических блюд, это не галитоз.

Настоящий галитоз — это стойкий запах, остающийся даже после чистки зубов. Он может казаться чем-то настолько неприличным и позорным, что многие даже стесняются рассказывать о нем своему стоматологу. Однако это довольно распространенная проблема, хорошо поддающаяся лечению.

Искать чудо-средство при этом врач не рекомендует. Следует найти причину галитоза.

Вот основные из них:

Кариес и другие стоматологические болезни.

Хронический тонзиллит.

Воспаление в полости носа (например, гайморит).

Хронический гастрит или гастродуоденит.

80% причин связано со здоровьем полости рта. Это кариес, болезни десен, трещины в пломбах и недостаточно чистые зубные протезы. Неправильное питание — тоже важный фактор.

Рацион с высоким содержанием белков или с низким содержанием углеводов, кислые блюда, сладости и, конечно же, постоянное употребление в пищу лука и чеснока, несомненно, испортят твое дыхание.

Причиной могут быть и другие заболевания. Хотя известны случаи, когда галитоз вызывают заболевания желудка, крови, легких и почек.

Наиболее распространенной в медицине причиной галитоза является сахарный диабет, поскольку он сопровождается скачками уровня сахара в крови.

Такая проблема может возникнуть вследствие заболевания слюнных желез, системных патологий, злоупотребления жевательными резинками, недостаточного потребления воды, злоупотребления алкоголем, курением, стрессом или ротовым дыханием.

Также есть и другие причины: диеты, гастрит, язва желудка, проблемы с желчным пузырем, непроходимость кишечника или дисбактериоз, панкреатит и т.д.

Поэтому важно помнить, что галитоз — это не самостоятельное заболевание, а лишь симптом, указывающий на другие патологии. Эту проблему обязательно нужно решать с лечащим врачом.

По словам эксперта, если ты куришь, то нужно бросить эту привычку. Потому что табак имеет свой специфический острый запах, надолго остающийся в полости рта.

Как избавиться от неприятного запаха изо рта

В первую очередь нужно пересмотреть технику чистки зубов и использовать ополаскиватель. Чистить зубы, конечно, необходимо, но не меньшее внимание следует уделять языку — на нем живет большинство бактерий, вызывающих неприятный запах. Помни, что простая чистка зубов очищает всего 25% твоего рта. Применяй ополаскиватель, чтобы добиться 100% результата. Если ты не замечаешь улучшений, следующим шагом должно стать посещение стоматолога. Не бойся и не стесняйся поделиться своим секретом с профессионалом. Врач сможет поставить тебе диагноз и назначить соответствующее лечение. Также необходимо купить зубную пасту с фтором. Обязательно следи за питанием. Если ты ешь продукты с сильным запахом, такие как пряности, чеснок и лук, а также пьешь кофе или алкоголь, они могут временно делать запах изо рта неприятным. Лучший способ бороться с этим — избегать таких продуктов и напитков. Бросай курить. Курение сигарет, трубок или употребление нюхательного или жевательного табака также могут вызвать неприятный запах изо рта. Это также может привести к появлению пятен на зубах и повысить риск развития заболевания десен.

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