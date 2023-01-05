Как убрать неприятный запах изо рта — объясняет эксперт

Люди запоминают других благодаря деталям: одежде, нежным духам или манерам. Часто симпатия возникает под влиянием запахов, хотя мы даже не задумываемся об этом.
Даже такой пустяк, как неприятный запах изо рта, может испортить впечатление о тебе. Именно поэтому полки супермаркетов переполнены жевательными резинками, ополаскивателями и другими продуктами для борьбы с неприятным запахом изо рта.
Но многие из этих средств являются лишь временным способом избавиться от проблемы, поскольку они не решают причину. Как убрать неприятный запах изо рта — читай в материале.
Большинство причин неприятного запаха начинаются с полости рта. Они включают:
Другие причины, такие как некоторые виды рака или нарушение обмена веществ, могут вызвать характерный запах вследствие производимых ими химических веществ.
Врач-пародонтолог Ульяна Шевченко уверена, что если запах изо рта тебя преследует всю жизнь, то, скорее всего, у тебя галитоз. Галитоз — это хроническое состояние, при котором у человека изо рта выделяется неприятный запах.
Запах изо рта, с которым просыпаются многие люди и появляющийся после употребления в пищу острых экзотических блюд, это не галитоз.
Запах изо рта, с которым просыпаются многие люди и появляющийся после употребления в пищу острых экзотических блюд, это не галитоз.
Настоящий галитоз — это стойкий запах, остающийся даже после чистки зубов. Он может казаться чем-то настолько неприличным и позорным, что многие даже стесняются рассказывать о нем своему стоматологу. Однако это довольно распространенная проблема, хорошо поддающаяся лечению.
Искать чудо-средство при этом врач не рекомендует. Следует найти причину галитоза.
Вот основные из них:
80% причин связано со здоровьем полости рта. Это кариес, болезни десен, трещины в пломбах и недостаточно чистые зубные протезы. Неправильное питание — тоже важный фактор.
Рацион с высоким содержанием белков или с низким содержанием углеводов, кислые блюда, сладости и, конечно же, постоянное употребление в пищу лука и чеснока, несомненно, испортят твое дыхание.
Причиной могут быть и другие заболевания. Хотя известны случаи, когда галитоз вызывают заболевания желудка, крови, легких и почек.
Наиболее распространенной в медицине причиной галитоза является сахарный диабет, поскольку он сопровождается скачками уровня сахара в крови.
Такая проблема может возникнуть вследствие заболевания слюнных желез, системных патологий, злоупотребления жевательными резинками, недостаточного потребления воды, злоупотребления алкоголем, курением, стрессом или ротовым дыханием.
Также есть и другие причины: диеты, гастрит, язва желудка, проблемы с желчным пузырем, непроходимость кишечника или дисбактериоз, панкреатит и т.д.
Также есть и другие причины: диеты, гастрит, язва желудка, проблемы с желчным пузырем, непроходимость кишечника или дисбактериоз, панкреатит и т.д.
Поэтому важно помнить, что галитоз — это не самостоятельное заболевание, а лишь симптом, указывающий на другие патологии. Эту проблему обязательно нужно решать с лечащим врачом.
По словам эксперта, если ты куришь, то нужно бросить эту привычку. Потому что табак имеет свой специфический острый запах, надолго остающийся в полости рта.
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