Может быть не только при коронавирусе! Рассказываем о потере обоняния: почему возникает и как лечить

Обоняние — это один из способов восприятия человеком окружающей среды. Он способен предупредить об окружающей опасности, такой как утечка газа или пожар.

С начала пандемии потеря обоняния, или аносмия, у нас ассоциировалась только с коронавирусом, но на самом деле этот симптом характерен для большого количества заболеваний, и не только респираторных. Просто раньше большинство из нас его не замечали.

Подробнее о потере обоняния рассказали специалисты проекта Бережи себе.

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Потеря обоняния бывает нескольких видов:

Полной (аносмия).

Частичной (гипосмия).

По продолжительности этот симптом может быть как постоянным явлением, так и временным.

Потеря обоняния: причины

Помни, что COVID-19 не единственная причина потери обоняния.

Это также может произойти при:

Простуде или гриппе.

Синуситах.

Аллергии.

Наростах в носу (назальном полипозе).

Иногда бывает из-за черепно-мозговой травмы.

— Многие вирусы вызывают потерю обоняния из-за отека слизистой. Однако больные коронавирусом могут не иметь выделений из носа или заложенности, но все равно не чувствовать запахов, — рассказывают специалисты Бережи себе.

Лечение аносмии

Перед тем как начинать лечение, следует понять причину потери обоняния. Если это из-за аллергии или простуды, возможно, достаточно будет промыть нос солевым раствором.

Однако иногда стоит набраться терпения и просто подождать. В некоторых случаях обоняние возвращается через несколько недель или месяцев.

Специалисты Бережи себе рассказывают: если аносмия вызвана синуситом или назальными полипами, могут помочь капли эти стероидными гормонами. Их выписывает только врач после установления диагноза.

Еще одним способом возвращения запахов может стать тренировка обоняния. Идея заключается в том, что человек вдыхает эфирные масла определенных видов по специальной схеме. Определить, нужна ли тебе такая тренировка, должен врач.

Обычно для тренировки используют такие запахи масла:

Розы.

Гвоздики.

Эвкалипта.

Лимона.

А сама процедура проходит по такой схеме:

Открой бутылочку эфирного масла.

В течение 20 секунд сделай несколько быстрых вдохов.

Сконцентрируйся на запахе, который должен ощущать.

Расслабься, подыши воздухом и переходи к следующему запаху.

Перед тем как выполнять такое упражнение, убедись, что не имеешь аллергии ни на одно из масел.

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