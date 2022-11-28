Чеснок с луком не спасут. Все о гриппе — симптомы, осложнения, вакцинация

Осенне-зимний период — это любимое время для вирусов и инфекций. Они подстерегают тебя, а потом без предупреждения выводят из строя на несколько дней, а то и недель.
Неприятные симптомы гриппа ощущал на себе каждый. Сегодня ты узнаешь о гриппе немного больше: какие бывают симптомы, осложнения и как от него защититься.
ОРЗ — острое респираторное заболевание, характеризующееся совокупностью инфекционных болезней дыхательных путей. Возникает оно вследствие попадания бактериальной, атипичной и вирусной инфекций.
Грипп же относится к одному из видов ОРЗ, поэтому их симптомы схожи, однако есть и отличия. В частности, при гриппе будет более резкое начало болезни и худшее самочувствие.
Ведь грипп — это острая вирусная инфекция, которая в большинстве случаев поражает верхние дыхательные пути и приводит к одновременной интоксикации всего организма.
Ведь грипп — это острая вирусная инфекция, которая в большинстве случаев поражает верхние дыхательные пути и приводит к одновременной интоксикации всего организма.
Вирусы гриппа делятся на три типа:
Этот вирус не провоцирует эпидемию и не вызывает тяжелых осложнений. Вирус гриппа С может возникать на фоне заболеваний вируса гриппа А. Однако далеко не всем везет переболеть такой легкой формой, потому на фортуну надеяться не стоит.
Грипп передается воздушно-капельным путем, так что подцепить его можно в общественных местах, замкнутых помещениях, где наблюдается большое скопление людей и т.д.
Заразиться можно даже из-за контакта с личными вещами больного, которыми он или она пользовались во время болезни.
Если у тебя ослаблен иммунитет, то ты становишься особенно уязвим(-а) к любым вирусам. После контакта с возбудителем уже через сутки – двое ты почувствуешь первые симптомы болезни.
Однако симптомы не так страшны, как осложнения гриппа. Поэтому, как только ты обнаружил(-а) признаки гриппа, сразу обратись к врачу, чтобы не запустить болезнь.
Однако симптомы не так страшны, как осложнения гриппа. Поэтому, как только ты обнаружил(-а) признаки гриппа, сразу обратись к врачу, чтобы не запустить болезнь.
При тяжелом течении заболевания возникают необратимые изменения в функционировании сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, центральной нервной системы.
Самые распространенные осложнения, которые может спровоцировать грипп:
Если вовремя не обратить на это внимание и проигнорировать плохое самочувствие, это может привести даже к роковым последствиям.
Конечно, можно не контактировать с больными гриппом, но иногда это невозможно. Также ты можешь находиться на опасном расстоянии от больного и не знать об этом.
Народные методы защиты от гриппа в виде поедания чеснока, лука и растирания водкой на самом деле малоэффективны.
Лучшей формой защиты от гриппа является вакцинация. Хотя она защитит всего на 40–60%, но значительно упростит течение болезни и не допустит осложнений или смерти.
Лучшей формой защиты от гриппа является вакцинация. Хотя она защитит всего на 40–60%, но значительно упростит течение болезни и не допустит осложнений или смерти.
Вакцинироваться на платформе Бережи себе рекомендуют всем уязвимым группам людей:
В Украине в этом году доступны две вакцины против гриппа: Ваксигрипп Тетра и Джиси Флю. Обе эффективны и безопасны.
Если в комплекте с вакциной ты будешь использовать общие правила предосторожности: гигиена, здоровый образ жизни, свежий воздух, а также будешь избегать общественных мест, то сможешь повысить шансы на то, чтобы не заболеть.
Детальнее о вакцинации от гриппа мы уже рассказывали. Кому и когда нужно привиться от гриппа, читай в материале.
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