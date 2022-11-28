Чеснок с луком не спасут. Все о гриппе — симптомы, осложнения, вакцинация

Осенне-зимний период — это любимое время для вирусов и инфекций. Они подстерегают тебя, а потом без предупреждения выводят из строя на несколько дней, а то и недель.

Неприятные симптомы гриппа ощущал на себе каждый. Сегодня ты узнаешь о гриппе немного больше: какие бывают симптомы, осложнения и как от него защититься.

Природа гриппа

ОРЗ — острое респираторное заболевание, характеризующееся совокупностью инфекционных болезней дыхательных путей. Возникает оно вследствие попадания бактериальной, атипичной и вирусной инфекций.

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Грипп же относится к одному из видов ОРЗ, поэтому их симптомы схожи, однако есть и отличия. В частности, при гриппе будет более резкое начало болезни и худшее самочувствие.

Ведь грипп — это острая вирусная инфекция, которая в большинстве случаев поражает верхние дыхательные пути и приводит к одновременной интоксикации всего организма.

Вирусы гриппа делятся на три типа:

Вирус гриппа А может вызвать среднюю или сильную тяжесть заболевания. Им могут болеть как люди, так и животные. Этот тип вызывает пандемию или тяжелые эпидемии.

может вызвать среднюю или сильную тяжесть заболевания. Им могут болеть как люди, так и животные. Этот тип вызывает пандемию или тяжелые эпидемии. Вирус гриппа В — хоть и не вызывает пандемии, но провоцирует локальные вспышки и эпидемии, которые могут охватить одну или несколько стран. Этот вирус чаще возникает у детей.

— хоть и не вызывает пандемии, но провоцирует локальные вспышки и эпидемии, которые могут охватить одну или несколько стран. Этот вирус чаще возникает у детей. Вирус гриппа С малоисследован. Считается, что он поражает только людей, а признаки заболевания проявляются в легкой форме или не проявляются вовсе.

Этот вирус не провоцирует эпидемию и не вызывает тяжелых осложнений. Вирус гриппа С может возникать на фоне заболеваний вируса гриппа А. Однако далеко не всем везет переболеть такой легкой формой, потому на фортуну надеяться не стоит.

Причины гриппа

Грипп передается воздушно-капельным путем, так что подцепить его можно в общественных местах, замкнутых помещениях, где наблюдается большое скопление людей и т.д.

Заразиться можно даже из-за контакта с личными вещами больного, которыми он или она пользовались во время болезни.

Если у тебя ослаблен иммунитет, то ты становишься особенно уязвим(-а) к любым вирусам. После контакта с возбудителем уже через сутки – двое ты почувствуешь первые симптомы болезни.

Симптомы гриппа

внезапное ухудшение самочувствия;

повышение температуры до 38 °С и больше;

головная боль;

насморк;

ломота в мышцах и суставах;

потеря аппетита;

чувствительность к свету;

обильное потоотделение;

в отдельных случаях — рвота и понос.

Однако симптомы не так страшны, как осложнения гриппа. Поэтому, как только ты обнаружил(-а) признаки гриппа, сразу обратись к врачу, чтобы не запустить болезнь.

Осложнения гриппа

При тяжелом течении заболевания возникают необратимые изменения в функционировании сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, центральной нервной системы.

Самые распространенные осложнения, которые может спровоцировать грипп:

гайморит — воспаление гайморовых пазух носа;

фронтит — воспаление придаточных пазух носа;

отит — воспаление ушей;

пневмония — воспаление легких;

бронхит — воспаление бронхов;

менингоэнцефалит — воспаление мозга и его оболочек;

другие.

Если вовремя не обратить на это внимание и проигнорировать плохое самочувствие, это может привести даже к роковым последствиям.

Как защититься от гриппа

Конечно, можно не контактировать с больными гриппом, но иногда это невозможно. Также ты можешь находиться на опасном расстоянии от больного и не знать об этом.

Народные методы защиты от гриппа в виде поедания чеснока, лука и растирания водкой на самом деле малоэффективны.

Лучшей формой защиты от гриппа является вакцинация. Хотя она защитит всего на 40–60%, но значительно упростит течение болезни и не допустит осложнений или смерти.

Вакцинироваться на платформе Бережи себе рекомендуют всем уязвимым группам людей:

Беременные женщины на любом сроке беременности. Люди преклонного возраста. Дети в возрасте до пяти лет. Люди с хроническими заболеваниями сердца, легких, почек, печени, крови, а также имеющие нарушение метаболизма или неврологического развития. Люди с ослабленным иммунитетом вследствие ВИЧ/СПИД, химиотерапии, лечения стероидами или наличия злокачественных новообразований.

В Украине в этом году доступны две вакцины против гриппа: Ваксигрипп Тетра и Джиси Флю. Обе эффективны и безопасны.

Если в комплекте с вакциной ты будешь использовать общие правила предосторожности: гигиена, здоровый образ жизни, свежий воздух, а также будешь избегать общественных мест, то сможешь повысить шансы на то, чтобы не заболеть.

Детальнее о вакцинации от гриппа мы уже рассказывали. Кому и когда нужно привиться от гриппа, читай в материале.

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