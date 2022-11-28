Часник з цибулею не врятують! Усе про грип — симптоми, ускладнення, вакцинація

Осіньо-зимовий період — це улюблений час для вірусів та інфекцій. Вони чатують на тебе, а потім без попередження виводять з ладу на кілька днів.

Неприємні симптоми грипу відчував на собі кожен. Та сьогодні ти дізнаєшся про грип трохи більше: які бувають симптоми, ускладнення та як від нього захиститися.

Природа грипу

ГРЗ — гостре респіраторне захворювання, сукупність інфекційних хвороб дихальних шляхів. Виникає воно внаслідок потрапляння бактеріальної, атипової та вірусної інфекцій.

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Грип належить до одного з видів ГРЗ, тож їхні симптоми схожі, однак є й відмінності. Зокрема, під час грипу буде більш різкий початок хвороби та гірше самопочуття.

Адже грип — це гостра вірусна інфекція, яка здебільшого вражає верхні дихальні шляхи і забезпечує одночасну інтоксикацію всього організму.

Віруси грипу діляться на три типи:

Вірус грипу А — може викликати середню або сильну тяжкість захворювання. На нього можуть хворіти як люди, так і тварини. Цей тип викликає пандемію або важкі епідемії.

— може викликати середню або сильну тяжкість захворювання. На нього можуть хворіти як люди, так і тварини. Цей тип викликає пандемію або важкі епідемії. Вірус грипу В — хоч і не викликає пандемії, але провокує локальні спалахи та епідемії, які можуть охопити одну або кілька країн. Цей вірус частіше виникає у дітей.

— хоч і не викликає пандемії, але провокує локальні спалахи та епідемії, які можуть охопити одну або кілька країн. Цей вірус частіше виникає у дітей. Вірус грипу С малодосліджений. Вважається, що він уражає тільки людей, а ознаки захворювання проявляються в легкій формі або не проявляються взагалі.

Цей вірус не провокує епідемії та не викликає важких ускладнень. Вірус грипу С може виникати на тлі захворювань вірусу грипу А. Однак далеко не всім щастить перехворіти такою легкою формою.

Причини грипу

Грип передається повітряно-крапельним шляхом, тож підчепити його можна у громадських місцях, замкнених приміщеннях, де спостерігається велике скупчення людей тощо.

Заразитися можна навіть через особисті речі хворого, якими він чи вона користувалися під час хвороби.

Якщо в тебе ослаблений імунітет, то ти стаєш особливо вразливим(-ою) до будь-яких вірусів. Відтак після контакту зі збудником уже за одну – дві доби відчуєш перші симптоми хвороби.

Симптоми грипу

раптове погіршення самопочуття;

підвищення температури до 38 °С і більше;

головний біль;

нежить;

ломота у м’язах і суглобах;

втрата апетиту;

чутливість до світла;

рясне потовиділення;

в окремих випадках — блювота і пронос.

Однак симптоми не такі страшні, як ускладнення від грипу. Тому щойно ти виявив(-ла) ознаки грипу, одразу звернися до лікаря, щоб не запустити хворобу.

Ускладнення грипу

У разі тяжкого перебігу хвороби виникають незворотні зміни у функціонуванні серцево-судинної системи, органів дихання, центральної нервової системи.

Найпоширеніші ускладнення, які може спровокувати грип:

гайморит — запалення гайморових пазух носа;

фронтит — запалення придаткових пазух носа;

отит — запалення вух;

пневмонія — запалення легень;

бронхіт — запалення бронхів;

менінгоенцефаліт — запалення мозку та його оболонок;

інші.

Якщо вчасно не звернути на це увагу та проігнорувати погане самопочуття, то це може призвести навіть до фатальних наслідків.

Як захиститися від грипу

Звісно, можна не контактувати з хворими на грип, але інколи це неможливо. Також ти можеш перебувати на небезпечній відстані від хворого і не знати про це.

Народні методи захисту від грипу у вигляді поїдання часнику, цибулі та розтирання горілкою насправді малоефективні.

Найкращою формою захисту від грипу є вакцинація. Хоч вона захистить лише на 40–60%, однак значно спростить перебіг хвороби та не допустить ускладнень чи смерті.

Вакцинуватися на платформі Бережи себе рекомендують усім вразливим групам людей:

Вагітні жінки на будь-якому терміні вагітності. Люди старшого віку. Діти до п’яти років. Люди з хронічними захворюваннями серця, легень, нирок, печінки, крові, а також ті, хто мають порушення метаболізму або неврологічного розвитку. Люди з ослабленим імунітетом через ВІЛ/СНІД, хімієтерапію, лікування стероїдами або наявність злоякісних новоутворень.

В Україні цьогоріч доступні дві вакцини проти грипу: Ваксігрип Тетра та Джисі Флю. Обидві ефективні та безпечні.

Якщо в комплекті з вакциною ти використовуватимеш загальні правила обережності: гігієна, здоровий спосіб життя, свіже повітря, а також уникатимеш громадських місць, то зможеш підвищити шанси на те, щоб не захворіти.

Детальніше про вакцинацію від грипу ми вже розповідали. Кому й коли потрібно щепитись від грипу, читай у матеріалі.

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