Часник з цибулею не врятують! Усе про грип — симптоми, ускладнення, вакцинація

Осіньо-зимовий період — це улюблений час для вірусів та інфекцій. Вони чатують на тебе, а потім без попередження виводять з ладу на кілька днів.
Неприємні симптоми грипу відчував на собі кожен. Та сьогодні ти дізнаєшся про грип трохи більше: які бувають симптоми, ускладнення та як від нього захиститися.
ГРЗ — гостре респіраторне захворювання, сукупність інфекційних хвороб дихальних шляхів. Виникає воно внаслідок потрапляння бактеріальної, атипової та вірусної інфекцій.
Грип належить до одного з видів ГРЗ, тож їхні симптоми схожі, однак є й відмінності. Зокрема, під час грипу буде більш різкий початок хвороби та гірше самопочуття.
Адже грип — це гостра вірусна інфекція, яка здебільшого вражає верхні дихальні шляхи і забезпечує одночасну інтоксикацію всього організму.
Адже грип — це гостра вірусна інфекція, яка здебільшого вражає верхні дихальні шляхи і забезпечує одночасну інтоксикацію всього організму.
Віруси грипу діляться на три типи:
Цей вірус не провокує епідемії та не викликає важких ускладнень. Вірус грипу С може виникати на тлі захворювань вірусу грипу А. Однак далеко не всім щастить перехворіти такою легкою формою.
Грип передається повітряно-крапельним шляхом, тож підчепити його можна у громадських місцях, замкнених приміщеннях, де спостерігається велике скупчення людей тощо.
Заразитися можна навіть через особисті речі хворого, якими він чи вона користувалися під час хвороби.
Якщо в тебе ослаблений імунітет, то ти стаєш особливо вразливим(-ою) до будь-яких вірусів. Відтак після контакту зі збудником уже за одну – дві доби відчуєш перші симптоми хвороби.
Однак симптоми не такі страшні, як ускладнення від грипу. Тому щойно ти виявив(-ла) ознаки грипу, одразу звернися до лікаря, щоб не запустити хворобу.
Однак симптоми не такі страшні, як ускладнення від грипу. Тому щойно ти виявив(-ла) ознаки грипу, одразу звернися до лікаря, щоб не запустити хворобу.
У разі тяжкого перебігу хвороби виникають незворотні зміни у функціонуванні серцево-судинної системи, органів дихання, центральної нервової системи.
Найпоширеніші ускладнення, які може спровокувати грип:
Якщо вчасно не звернути на це увагу та проігнорувати погане самопочуття, то це може призвести навіть до фатальних наслідків.
Звісно, можна не контактувати з хворими на грип, але інколи це неможливо. Також ти можеш перебувати на небезпечній відстані від хворого і не знати про це.
Народні методи захисту від грипу у вигляді поїдання часнику, цибулі та розтирання горілкою насправді малоефективні.
Найкращою формою захисту від грипу є вакцинація. Хоч вона захистить лише на 40–60%, однак значно спростить перебіг хвороби та не допустить ускладнень чи смерті.
Вакцинуватися на платформі Бережи себе рекомендують усім вразливим групам людей:
В Україні цьогоріч доступні дві вакцини проти грипу: Ваксігрип Тетра та Джисі Флю. Обидві ефективні та безпечні.
Якщо в комплекті з вакциною ти використовуватимеш загальні правила обережності: гігієна, здоровий спосіб життя, свіже повітря, а також уникатимеш громадських місць, то зможеш підвищити шанси на те, щоб не захворіти.
Детальніше про вакцинацію від грипу ми вже розповідали. Кому й коли потрібно щепитись від грипу, читай у матеріалі.
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