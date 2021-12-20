Коронавирус в Украине: за сутки выздоровели более 6 тысяч человек

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом.

За прошедшие сутки в Украине выявили 2536 больных Covid-19, среди которых 250 — дети.

От последствий болезни умерли 157 украинцев. Еще 6690 человек выздоровели. Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины на утро понедельника, 20 декабря.

Вместе с тем с начала пандемии коронавирусом в Украине заболели 3 610 687 людей, из них 3 338 555 выздоровели, еще 93 262 — летальные случаи.

Врачи отмечают, что у переболевших Covid-19 чаще всего страдает сердечно-сосудистая система. Также недуг приводит к психоэмоциональным расстройствам и почечной недостаточности.

Сердечно-сосудистая система

Коронавирус влияет на свертываемость крови. Она сгущается, иногда повышается уровень гемоглобина и эритроцитов, а вот количество тромбоцитов, как правило, снижается.

Наблюдаются изменения в коагулограмме. У человека могут быть как повышенный риск кровотечения, так и наоборот тромбоза, которые, в свою очередь, могут привести к инфаркту, инсульту, тромбоэмболии легочной артерии.

Пациенты, имеющие хронические заболевания сердца: артериальную гипертензию (повышенное давление), ишемическую болезнь сердца и т.д., составляют одну из основных групп риска.

Поэтому им необходимо принимать лекарства и не прекращать их использование во время ковида, а затем проходить реабилитацию с привлечением кардиолога и невролога.

Иногда при отсутствии явного сахарного диабета на фоне преддиабета (у пациентов со скрытым повышением уровня глюкозы) Covid-19 может стать “спусковым крючком” для развития манифестного сахарного диабета.

Центральная нервная система

Происходят изменения и в нервной системе, отвечающей, в частности, за иннервацию (связь) всех сосудов и сердца. Именно ковид связывают с воспалением эндотелия сосудов (внутренний слой клеток, которым выстланы капилляры).

Поэтому часто взрослые и дети жалуются на одышку и учащенное сердцебиение.

Вирус оказывает влияние непосредственно на работу центральной нервной системы. В частности, как триггер запускает психологические проблемы у людей, которые были скрыто склонны к тревожно-депрессивным расстройствам.

Этим пациентам назначают антидепрессанты и успокаивающие препараты.

У некоторых людей нарушаются когнитивные функции мозга — память, внимание, скорость мышления. Тогда нужно обращаться к неврологу.

Легкие

Пациенты часто жалуются на нарушение дыхания или слабость после физических нагрузок. Может также возникать остаточный кашель после перенесенных воспалительных процессов.

Почки

Во время этой волны ковида проблемы с почками участились — часть пациентов уже с первых дней инфицирования срочно нуждались в диализе (очищении крови).

Врачи говорят, что почечную недостаточность фиксируют как постковидный синдром. Она опасна прежде всего тем, что из организма не выводятся токсины, а значит, за довольно короткое время начинают страдать и другие органы.

Какая реабилитация после Covid-19 и кому ее следует проходить?

После ковида у человека могут быть дискомфорт в груди, одышка, сниженная физическая работоспособность.

Поэтому врачи советуют проходить реабилитацию всем пациентам, в какой бы форме ни прошла болезнь, ведь так или иначе воспалительный процесс поражает легочную ткань, даже при легком течении.

В частности, они рекомендуют:

дыхательную гимнастику, в том числе упражнения с преодолением сопротивления на выдохе. Специальные приборы можно купить в магазинах медтехники или сконструировать самому. Например, бутылка с водой, в которую можно вонзить соломинку и через нее выдувать воздух. Делать это нужно систематически.

Активная ходьба на свежем воздухе и умеренная физическая нагрузка, если позволяет пульс и общее самочувствие. Даже во время болезни как при легком течении, так и при средней тяжести по возможности ходить в помещении или на улице для профилактики воспаления легких и тромботических осложнений.

Обеспечение адекватного уровня респираторной поддержки в стационаре с привлечением необходимой аппаратуры (кроме подачи кислорода, использование СРАР-терапии при необходимости) у пациентов с тяжелым течением ковида.

Санаторно-курортное лечение.

Пандемия заставляет нас и дальше носить маски. Они защищают организм от вирусов, однако могут вызвать раздражение кожи лица, усиленную сыпь и акне. Поэтому советуем почитать, как избежать проблем с кожей после ношения маски — советы дерматолога и косметолога.