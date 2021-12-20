Здоров'я та краса

Коронавірус в Україні: за добу одужали понад 6 тисяч людей

Ніна Гербич, редакторка сайту 20 Грудня 2021, 09:30
Коронавірус в Україні: статистика на 20 грудня
Фото: Pexels

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