Коронавірус в Україні: за добу одужали понад 6 тисяч людей

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус в Україні.

Протягом минулої доби в Україні виявили 2536 хворих на Covid-19, серед яких 250 — діти.

Від наслідків недуги померли 157 українців. 6690 осіб одужали. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок понеділка, 20 грудня.

Водночас від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіло 3 610 687 осіб, з них 3 338 555 одужали, ще 93 262 — летальні випадки.

Лікарі відзначають, у перехворілих на Covid-19 найчастіше страждає серцево-судинна система. Також недуг призводить до психоемоційних розладів та ниркової недостатністі.

Серцево-судинна система

Коронавірус впливає на згортання крові. Вона згущується, часом підвищується рівень гемоглобіну та еритроцитів. Натомість кількість тромбоцитів знижується.

Спостерігаються зміни в коагулограмі. У людини можуть бути як підвищений ризик кровотечі, так і навпаки тромбозу, які, своєю чергою, можуть призвести до інфаркту, інсульту, тромбоемболії легеневої артерії.

Пацієнти, які мають хронічні хвороби серця: артеріальну гіпертензію (підвищений тиск), ішемічну хворобу серця тощо, становлять одну з основних груп ризику.

Тому їм необхідно приймати ліки і не припиняти їх застосування під час ковіду, а в подальшому проходити реабілітацію із залученням кардіолога та невролога.

Часом за відсутності явного цукрового діабету на тлі переддіабету (у пацієнтів із прихованим підвищенням рівня глюкози ), Covid-19 може стати “спусковим гачком” щодо розвитку маніфестного цукрового діабету.

Центральна нервова система

Відбуваються зміни і в нервовій системі, яка відповідає, зокрема, за іннервацію (з’язок) всіх судин і серця. Саме ковід пов’язують із запаленням ендотелію судин (внутрішній шар клітин, яким вистелені капіляри).

Тому часто дорослі й діти скаржаться на задишку та прискорене серцебиття.

Вірус впливає безпосередньо на роботу центральної нервової системи. Зокрема, як тригер запускає психологічні проблеми у людей, які були приховано схильні до тривожно-депресивних розладів.

Тож цим пацієнтам призначають антидепресанти та заспокійливі препарати.

У деяких людей порушуються когнітивні функції мозку — пам’ять, увага, швидкість мислення. Тоді потрібно звертатися до невролога.

Легені

Пацієнти дуже часто скаржаться на порушення дихання або слабкість після фізичних навантажень. Може також виникати залишковий кашель після перенесення запальних процесів.

Нирки

Під час цієї хвилі ковіду проблеми з нирками почастішали — частина пацієнтів уже з перших днів інфікування терміново потребували діалізу (очищення крові).

Лікарі кажуть, що ниркову недостатність фіксують як постковідний синдром. Вона небезпечна насамперед тим, що з організму не виводяться токсини, а отже, за досить короткий час починають страждати й інші органи.

Яка реабілітація після Covid-19 та кому її слід проходити?

Після ковіду у людини можуть бути дискомфорт у грудях, задишка, знижена фізична працездатність. Тож лікарі радять проходити реабілітацію всім пацієнтам, хоч би у якій формі пройшла хвороба, адже так чи інакше запальний процес вражає легеневу тканину, навіть за легкого перебігу.

Зокрема, вони рекомендують:

Дихальну гімнастику, зокрема вправи з подоланням спротиву на видиху. Спеціальні прилади для цього можна придбати в магазинах медтехніки або сконструювати самому. Наприклад, пляшка з водою, у яку можна встромити соломинку й через неї видувати повітря. Робити це треба систематично.

Активну ходьбу на свіжому повітрі та помірне фізичне навантаження, якщо дозволяє пульс та загальне самопочуття. Навіть під час хвороби як при легкому перебігу, так і при середній тяжкості, за можливості, ходити в приміщенні або на вулиці для профілактики запалення легенів та тромботичних ускладнень.

Забезпечення адекватного рівня респіраторної підтримки в стаціонарі із залученням необхідної апаратури (крім подачі кисню, використання СРАР-терапії, за потреби) у пацієнтів із важким перебігом ковіду.

Санаторно-курортне лікування.

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