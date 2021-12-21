Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировано 6 тысяч случаев инфицирования

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом.

За прошедшие сутки в Украине выявили 6029 больных Covid-19, среди которых 390 — дети.

От последствий болезни умерли 346 украинцев. Еще 18 850 человек выздоровели.

Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины на утро вторника, 21 декабря.

Вместе с тем с начала пандемии коронавирусом в Украине заболели 3 616 716 людей, из них 3 357 405 выздоровели, еще 93 608 — летальные случаи.

В Украине разрешили применение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса. Сейчас врачи ожидают приказа Минздрава о ее внедрении.

Кому нужна дополнительная доза вакцины?

Дополнительная доза вакцины против Covid-19 предназначена для формирования полноценного иммунитета у иммунокомпрометированных лиц. Это люди, которые:

получают гормональную терапию;

онкобольные;

перенесли трансплантацию органов;

ВИЧ-инфицированные;

страдают серьезными тяжелыми заболеваниями.

Схема применения дополнительной дозы любой вакцины предусматривает введение препарата по меньшей мере через 28 дней после второго укола основной схемы вакцинации.

Для вакцин Astra Zeneca, Coronavac, Pfizer, Moderna это будет третий укол.

укол. Для вакцины Johnson & Johnson — второй.

Чем она отличается от бустерной?

Бустерную дозу, которую еще называют ревакцинацией, рассматривают как средство восстановления защиты иммунитета, которая со временем может стать слабее. Обычно ее вводят через шесть месяцев от основной схемы.

Первые вакцинированные украинцы прошли полный курс вакцинации где-то в середине мая. Значит, пора говорить о бустерной дозе для них.

Однако пока в Украине не могут ввести бустерную дозу из-за низкого показателя вакцинации. Он должен быть равен не менее 40% привитых, чтобы предоставить право сделать это.

Сейчас не иммунизировано большое количество людей из групп риска, а именно тех, кто имеет сопутствующие хронические заболевания и возраст от 60 лет.

Медики говорят, что уже почти приблизились к тому, чтобы все желающие получить бустерную вакцину смогли это сделать. Так, около 38% украинцев уже прошли полный курс вакцинации.

Как часто нужно будет прививаться в дальнейшем?

По словам врачей, пока данных, свидетельствующих о необходимости вакцинации каждые полгода/ежегодно, нет. Однако возможность введения ревакцинации предполагалась. Поскольку сейчас есть необходимость усилить защиту у вакцинированных украинцев, которая за полгода стала слабее.

Кроме того, по миру распространяется новый штамм Омикрон. Он имеет мутации в том компоненте вируса, который отвечает за прикрепление его к клеткам организма и к которому развивается иммунный ответ (реакция организма, способствующая защите от внешних угроз) благодаря вакцине.

Так, уже первые результаты исследований (из Южной Африки) свидетельствуют, что имеющиеся в мире вакцины против Covid-19 защищают от тяжелого течения болезни после заражения этим штаммом.

Также есть предварительные лабораторные данные, что за счет ревакцинации можно достичь защиты от варианта Омикрон, говорят медики.

Во времена гибридной войны так легко попасть на крючок дезинформации о социально значимых проблемах. Так случилось и с Covid-19. Чего только не услышишь спустя два года пандемии об этой болезни! Особенно с появлением вакцин.

Если вы хотите узнать больше о слухах и фейках, которые распространяются вокруг коронавируса в Украине, советуем почитать о ковидной мифологии.