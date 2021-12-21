Коронавірус в Україні: за добу зафіксовано 6 тисяч випадків інфікування

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус в Україні.

Протягом минулої доби в Україні виявили 6029 хворих на Covid-19, серед яких 390 — діти.

Від наслідків недуги померли 346 українців. 18 850 осіб одужали. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок вівторка, 21 грудня.

Водночас від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіло 3 616 716 осіб, з них 3 357 405 одужали, ще 93 608 — летальні випадки.

В Україні дозволили застосування третьої (додаткової) дози вакцини від коронавірусу. Наразі лікарі чекають на наказ МОЗ про її впровадження.

Кому потрібна додаткова доза вакцини?

Додаткова доза вакцини проти Covid-19 призначена для формування повноцінного імунітету в імунокомпрометованих осіб. Це люди, які:

отримують гормональну терапію;

онкохворі;

перенесли трансплантацію органів;

ВІЛ-інфіковані;

страждають на серйозні важкі захворювання.

Схема застосування додаткової дози будь-якої вакцини передбачає введення препарату щонайменше через 28 днів після другого уколу основної схеми вакцинації.

Для вакцин Astra Zeneca, Coronavac, Pfizer, Moderna це буде третій укол.

укол. Для вакцини Johnson & Johnson — другий.

Чим вона відрізняється від бустерної?

Бустерну дозу, яку ще називають ревакцинацією, розглядають як засіб для відновлення захисту імунітету, який з часом може стати слабшим. Зазвичай її вводять через шість місяців від основної схеми.

Перші вакциновані українці пройшли повний курс щеплення десь у середині травня. Отже, вже час говорити про бустерну дозу для них.

Однак поки в Україні не можуть запровадити бустерну дозу через низький показник вакцинації. Він має дорівнювати щонайменше 40% щеплених, щоб надати право зробити це.

Нині не імунізовано велику кількість людей з груп ризику, а саме: тих, хто має супутні хронічні захворювання та вік від 60 років.

Медики говорять, що вже майже наблизилися до того, щоб усі, хто бажає отримати бустерну вакцину, змогли це зробити. Так, близько 38% українців уже пройшли повний курс вакцинації.

Як часто потрібно буде щеплюватися надалі?

За словами лікарів, наразі даних, які свідчать про необхідність вакцинації кожні півроку/щороку, немає. Проте можливість запровадження ревакцинації передбачалася. Оскільки нині є необхідність підсилити захист у вакцинованих українців, який за півроку став слабшим.

Крім того, світом шириться новий штам Омікрон. Він має мутації у тому компоненті вірусу, який відповідає за прикріплення його до клітин організму та до якого розвивається імунна відповідь (реакція організму, що сприяє захисту від зовнішніх загроз) завдяки вакцині.

Так, уже перші результати досліджень (з Південної Африки) свідчать, що наявні у світі вакцини проти Covid-19 захищають від тяжкого перебігу хвороби після зараження цим штамом.

Також є попередні лабораторні дані, що шляхом ревакцинації можна досягти захисту від варіанту Омікрон, запевняють медики.

У часи гібридної війни так легко потрапити на гачок дезінформації щодо соціально значущих проблем. Так сталося і з Covid-19. Чого тільки не почуєш за два роки пандемії про цю хворобу! Особливо — з появою вакцин.

Якщо ви хочете дізнатися більше про чутки та фейки, які ширяться довкола коронавірусу в Україні, радимо почитати про ковідну міфологію.