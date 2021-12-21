Здоров'я та краса

Коронавірус в Україні: за добу зафіксовано 6 тисяч випадків інфікування

Ніна Гербич, редакторка сайту 21 Грудня 2021, 09:30
Коронавірус в Україні: статистика захворюваності на 21 грудня

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