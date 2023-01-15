Популярнее увеличения груди! Какая процедура стала фавориткой в области косметической хирургии в 2022

В последние годы мир наблюдает глобальный всплеск эстетической медицины. Индустрия косметической хирургии не только полностью восстановилась после пандемии COVID-19, но и намного выросла по сравнению с 2019 годом.

Международное общество эстетической пластической хирургии (ISAPS) рассказало, какая процедура стала самой популярной и с чем это связано.

Липосакция VS увеличение груди

По данным ISAPS, на липосакцию — операцию по удалению жировых отложений — пришлось почти 15% всех косметических операций в мире.

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А вот количество операций по увеличению груди упало до 13%. Это можно объяснить недавними научными исследованиями о связи имплантов с раком иммунной системы.

Более того, итальянский пластический хирург Джанлука Кампилио подчеркивает, что за последние четыре года количество пациентов, желающих удалить свои грудные имплантаты, выросло почти на 50% во всем мире.

Всего в 2021 году было проведено более 30 миллионов хирургических и нехирургических процедур, что на 19% больше, чем в 2020 году, и на 33% больше, чем в 2017 году. А количество нехирургических косметических процедур выросло на 54% за последние четыре года.

В топ самых популярных косметических процедур также входят пластика носа, живота и век.

Кстати, у липосакции есть и нехирургическая альтернатива. Благодаря этой процедуре можно убирать жир с проблемных участков тела без необходимости проводить операцию. Читай подробнее, что такое криолиполиз.

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