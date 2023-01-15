Популярніша за збільшення грудей! Яка процедура стала фавориткою у галузі косметичної хірургії у 2022

Останніми роками світ спостерігає глобальний сплеск естетичної медицини. Індустрія косметичної хірургії не тільки повністю відновилась після пандемії COVID-19, а й набагато виросла у порівнянні з 2019 роком.

У Міжнародному товаристві естетичної пластичної хірургії (ISAPS) розповіли, яка процедура стала найпопулярнішою та з чим це пов’язано.

Ліпосакція VS збільшення грудей

За даними ISAPS, на ліпосакцію — операцію з видалення жирових відкладень — прийшлось майже 15% усіх косметичних операцій у світі.

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А ось кількість операцій по збільшенню грудей впала до 13%. Це можна пояснити нещодавніми науковими дослідженнями про зв’язок імплантів з раком імунної системи.

Ба більше, італійський пластичний хірург Джанлука Кампіліо підкреслює, що за останні чотири роки кількість пацієнтів, охочих видалити свої грудні імплантати, зросла майже на 50% у всьому світі.

Загалом лише у 2021 році провели понад 30 мільйонів хірургічних і нехірургічних процедур, що на 19% більше, ніж у 2020 році, та на 33% більше, ніж у 2017 році. А кількість нехірургічних косметичних процедур зросла на 54% за останні чотири роки.

У топ найпопулярніших косметичних процедур також входять пластики носа, живота і повік.

До речі, у ліпосакції є й нехірургічна альтернатива. Завдяки цій процедурі можна прибирати жир із проблемних ділянок тіла без потреби проводити операцію. Читай детальніше, що таке кріоліполіз.

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